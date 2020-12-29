Volkswagen Türkiye'deki şirketini tasfiye ediyor

Volkswagen, Ekim 2019 tarihinde Manisa'da kurduğu şirketi tasfiye etme kararı aldı. Tasfiye ilanı Manisa Sicil Gazetesi'nde yayımlandı. Şirket daha önce pandemi koşullarıyla aralarında Manisa yatırımının da olduğu yatırımlarını askıya almış, sonrasında Slovakya'da 500 milyon euroluk ilave yatırım yapılacağını belirtmişti

Alman otomotiv şirketinin Ekim 2019'da Manisa'da kurduğu Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 17 Aralık tarihinde tasfiyeye girerken tasfiyeye giriş kararı da Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildi. Şirket 28 Aralık tarihinde de tasfiye için alacaklılara çağrı yaptı.

Türkiye'de üretim yapmak için Ekim 2019'da Volkswagen Aktiengesellschaft, 943 milyon 500 bin Türk lirası sermaye ile "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirketi Manisa'da kurmuştu.

Şirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuştu.

Slovakya'ya yatırım kararı almıştı

Temmuz ayındaki açıklamayı takip eden dönemde şirket farklı yatırım planlamalarına girmişti. Kasım ayında medyaya yansıyan haberlere göre şirket Slovakya'daki fabrikasına ilave yatırım yapma kararı almıştı.

Buna göre Slovakya'daki fabrikanın kapasitesinin geliştirilmesi için 500 milyon euroluk yatırım yapılması öngörüldü. Şirket Slovakya fabrikasında yeni Passat ve Skoda Superb modellerini üretmesi planlandı.

Volkswagen Slovakya Birimi CEO'su Gruenberg ise kombine yatırımın 1 milyar euroyu bulacağını ifade etti.