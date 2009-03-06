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Ekonomi

Volkswagen, Meksika fabrikasında üretime 3 hafta ara verecek

Volkswagen, yeni Beetle modellerinin üretildiği Meksika fabrikasında üretime 3 hafta ara verecek.

06 Mart 2009 02:00

Volkswagen, yeni Beetle modellerinin üretildiği Meksika fabrikasında üretime 3 hafta ara verecek.

Otomobil çalışanları sendikasının başkanı Victor Cervantes, çalışanların paskalyadan önceki hafta zorunlu olarak izne ayrılacağını bildirdi.

Cervantes, 1.050 sendika üyesi olmayan çalışanın işten çıkarılabileceği uyarısında da bulunurken, konuya ilişkin detay vermedi.

Volkswagen'den de konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Geçen yıl 450 bin otomobil üretilen Meksika fabrikası Ocak ayında da birkaç gün üretime ara vermiş, 900 geçici işçiyi işten çıkarmıştı.

Meksika'daki en büyük otomobil üretim yeri olan fabrika, ürettiği otomobilleri, ABD, Kanada ve Avrupa'ya gönderiyor.

Öte yandan, Japon iş makineleri üreticisi Komatsu America, Kanada fabrikasını kapatacağını duyurdu.

Ocak ayında geçici 155 işçiyi işten çıkartan şirket, 245 kişi ile daha yollarını ayıracağını bildirdi.

Fabrikanın Eylül ayında kesin olarak kapatılması bekleniyor.

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