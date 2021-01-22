Volkswagen Caddy 2020'in Türkiye fiyatı belli oldu

Ocak ayının son haftasında satışa sunulacak yeni nesil Volkswagen Caddy'nin Türkiye fiyatları belli oldu. 3 farklı donanım paketine sahip olacak Caddy'nin fiyatı, 224 bin TL'den başlayacak.

Volkswagen’in ticari ürün otomobili Caddy, yenilenmiş versiyonuyla ocak ayının son haftasında satışa sunmaya hazırlanıyor. Volkswagen’in MBQ platformu üzerine kurulan ilk ticari araç olan Caddy, Impression, Life ve Style olmak üzere 3 farklı donanım paketiyle kullanıcıya sunulacak.

Volkswagen Caddy'nin özellikleri

Beşinci neslin piyasa sürülmesine 1 haftadan daha az bir süre kalmışken, Volkswagen Caddy’nin fiyat listesi de açıklandı. 2.0 litrelik motoruyla ülkemize gelen aracın en düşük donanıma sahip fiyatı, 224 bin 900 TL olarak belirlendi.

120 beygirlik motoru ve 320Nm tork devrine sahip olacak Volkswagen Caddy, yakıt konusunda da ortalama 6,6 litrelik tüketimi ile dikkat çekiyor. Caddy, aynı zamanda genellikle binek araçlarda görmeye alışkın olduğumuz birçok güvenli sürüş önlemlerine sahip.

Volkswagen Caddy 2021 fiyatları

Volkswagen Caddy 2021 Impression 224.900 TL.

Volkswagen Caddy 2021 Life 241.900 TL.

Volkswagen Caddy 2021 Style 279.900 TL.

Volkswagen Caddy Cargo 2021 172.900 TL.