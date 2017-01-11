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BBC Türkçe

Volkswagen ABD'li yetkililere 4.3 milyar dolar tazminat ödeyecek

ABD ile müzareler sonucu, Alman otomobil firması Volkswagen, emisyon skandalı nedeniyle 4.3 milyar dolar tazminat ödemesini talep eden taslak anlaşmayı kabul etti.

11 Ocak 2017 08:35

Alman otomobil firması Volkswagen (VW), egzoz ölçüm değerlerinde hile yaptığı suçlamaları hakkında ABD'li yetkililere 4.3 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmeler kapsamında ulaşılan taslak anlaşmayı onaylayan Volkswagen, ABD yasalarını ihlal suçunu da kabul edeceklerini söyledi.

VW yöneticileri ve ABD Adalet Bakanlığı teftiş kurulunun önümüzdeki günlerde anlaşmanın son halini imzalayacakları belirtildi.

Tarafların müzakereleri sonucunda Alman otomobil üreticisi VW, ABD'ye 4.3 milyar dolar para cezası ödemeyi kabul etti. VW ayrıca, önümüzdeki 3 yıl firmanın faaliyetlerini izleyecek bağımsız gözlemcilerin atanmasını kabul etti.

kabul etmişti.

ABD'nin Çevre Koruma Müdürlüğü (EPA) 2015 yılının Eylül ayında Volkswagen'in dizel motorlu araçlarına fabrika çıkışında yapılan egzoz emisyon testlerinin hatalı olduğunu açıklamıştı.

Volkswagen raporda dizel motorlu araçlara yerleştirilen bir yazılım sayesinde aracın karbon emisyonlarını bilinçli şekilde olduğundan düşük göstermekle suçlanıyordu.

Volkswagen'nin ABD operasyonlarının başındaki isim Michael Horn ABD'li yetkililere karşı dürüst olmadıklarını itiraf etmiş, "Dürüst davranmadık ve işi batırdık. Özür dileriz" demişti.

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