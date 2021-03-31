Volkswagen ABD kafaları karıştırdı; ismini Voltswagen'a değiştirmiyormuş, şaka yapmış

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Volkswagen ABD, şirketin ismini ülkede "Voltswagen"a değiştirmeyeceklerini, sadece elektrikli otomobillere bağlılıklarını şakayla karışık bir şekide göstermek için böyle bir yöntem izlediklerini söyledi.

Şirket sözcüsü Mark Gillies, sızdırılan ve yayımlanan açıklamaların "sahte açıklamalar olduğunu" ve bir "1 Nisan öncesi şakası" yaptıklarını ifade etti. Şirket salı günü isim değişikliğinin gerçek olduğu konusunda ısrarcı davranmıştı.

Volkswagen ABD'nin sahte açıklaması büyük bir şirket için alışılmışın dışında bir hamle oldu. Şirketin ABD'de 2015 yılında devletin karbon emisyonu testlerinde hile yaptığı ve dizel araçların çevreyi kirletmesine izin verdiği ortaya çıkmıştı. Volkswagen ABD, 'dieselgate' olarak bilinen bu sürecin devamında imajını düzeltmeye çalışmak için birçok hamlede bulunmuştu.

Volkswagen'in pazartesi günü şimdi sahte olduğunu açıkladığı açıklamayı birçok muhabire göndermesiyle konuyu ABD'de aralarında Associated Press de bulunan çeşitli basın kurumları haberleştirmişti.