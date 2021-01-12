Volkswagen, 56 bin Golf model aracını geri çağırdı

Alman otomotiv devi Volkswagen, 56 bin Golf model aracını yazılım güncellemesi için geri çağırdı. Bu kararın özellikle Temmuz 2020'ye kadar üretimine devam edilen Golf 8 serisini etkileyeceği açıklandı.

Volkswagen sözcüsü tarafından yapılan açıklamada geri çağırma kararının araçların, 'araç içi bilgi-eğlence sistemleri' olarak bilinen 'infotainment' sisteminin güncellemesini kapsadığı bildirildi.

Geri çağrılan araçlardaki güncelleme ihtiyacının hayati olmadığı ve sürücülerin bu çağrıya uymak zorunda olmadıkları belirtildi.

Volkswagen geçen yıl Golf 8'in açılışını Covid-19 önlemleri nedeniyle ertelemek durumunda kalmıştı.