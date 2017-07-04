T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Volkswagen, 17 yıl sonra İran’a dönüyor

Alman otomotiv devi Volkswagen 17 yıl aradan sonra İran piyasasına döneceğini açıkladı.

04 Temmuz 2017 23:59

Alman otomotiv şirketi Volkswagen 17 yıl aradan sonra İran'a döneceğini açıkladı. Volkswagen'dan yapılan açıklamada, ağustos ayından itibaren İranlı partner Mammut Khodro ile Volkswagen'in Tiguan ve Passat modellerinin ülkeye ithal edileceği kaydedildi. VW araçlarının sekiz satıcı tarafından Tahran ve çevresinde satılacağı belirtildi. Mamut Khodro halihazırda yurtdışıdan Volkswagen'a ait Scania tırlarını İran'a satıyor.

Volkswagen menajeri Anders Sundt-Jensen yaptığı açıklamada, "En modern modellerimizi en iyi teknolojiyi İranlı müşterilerimize götürüyoruz” dedi. Volkswagen İran hükümetinin orta-uzun vadede yılda üç milyon yeni aracın ülkeye ithal edilmesi beklentisi içinde olduğuna işaret etti. İran'a Volkswagen'in yanı sıra Renault ve Peugeot-Citroen de bulunuyor. Daimler geçen yıl İran'a dönme kararı almıştı.

İranlılar otomobil markası konusunda sınırlı tercihe sahip. İran'a uygulanan uluslar arası yaptırımlar nedeniyle birçok otomobil üreticisi ülkeden çekilme kararı almıştı. İran'da her bin kişiye 100 otomobil düşüyor. Avrupa Birliği'nde bu rakam altı kat fazla.

Alman Volkswagen uluslar arası yaptırımların ardından 2000 yılında İran'dan çekilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP, HT/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanVolkswageniranekonomiaraba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24