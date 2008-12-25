Volkan'ın sevgilisi Belçika güzeli

19 yaşındaki Zeynep Kübra Sever, Belçika'nın Türk asıllı ilk güzellik kraliçesi olarak tarihe geçti. Genç kızı, bu mutlu gecesinde beş aydır birlikte olduğu Fenerbahçeli Volkan Demirel de yalnız bırakmadı.



Belçika'da yaşayan Türk kızı Zeynep Sever, Charleroi Kenti'ndeki Spiroudome’da önceki gece düzenlenen “Miss Belgique 2009” güzellik yarışmasında 20 aday arasından sıyrılarak ülkenin en güzel kızı seçildi.



Zeynep, Cassandra d'Ermilio'nun ikinci, Michèle Thissen'in ise üçüncü sırayı aldığı yarışmadan sonra, "Sadece beni destekleyen Türk insanlarına değil, beni kendilerinden biri olarak kabul eden ve ayrımcılık yapmadan Belçika Kraliçesi seçen Belçika halkına da şükran duygularımı sunmak istiyorum. Farklı kültürlerin birbirlerini tamamlayarak birlikte yaşadığı bu güzel ülkeyi ve insanlarını bir sene boyunca bütün dünyada temsil etmekten gurur duyacağım" dedi.

Volkan'ın sevgilisi



Zeynep Kübra Sever, beş aydan beri Fenerbahçe’nin ve Milli takımın kalecisi Volkan Demirel ile flört ediyor. Sever geçen ay, Belçika’nın 'La Derniere Heure' gazetesine verdiği demeçte, Volkan ile ortak bir arkadaşları sayesinde tanıştıklarını belirtmiş, "Bu yarışmaya katılmamdan çok memnun. Çünkü o kıskanç değil" demişti. Sever, "Başlangıçta çevredeki bütün masalar bize bakmadan bir restorana gidemiyorduk. Benim, onu kıskanmak için daha fazla nedenim olduğu kesin" diye konuşmuştu.



Tarihe geçti

Kraliçenin adının açıklanmasıyla birlikte salonda bulunan ailesi ve arkadaşları ile yarışmayı televizyonlarının başında izleyen Türk seyircileri sevince boğulurken, yeni kraliçe Zeynep kendinden emin bir şekilde diğer adayların tebriklerini kabul etti. Kraliçelik tacı 2008'in kraliçesi Alizée Poulicek tarafından başına takılan Zeynep, böylece Belçika’nın ilk Türk asıllı güzellik kraliçesi olarak bu ülkenin tarihine geçti.



Türklerin güzelleri

Belçika Güzellik Kraliçesi seçilen Zeynep Kübra Sever'den önce iki Türk daha yabancı ülkelerde güzellik kraliçesi tacını takmıştı. Almanya'nın Aachen kentinde düzenlenen "Miss Germany 2005" güzellik yarışmasında podyuma çıkan Ankaralı Bayram Ailesinin kızı Aslı Bayram, birincilik ödülünü kazanmıştı.



Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Hollanda Güzellik Yarışması'nda da, Utrecht Eyaleti'nden katılan 24 yaşındaki Deniz Akkoyun, Hollanda güzeli seçildi. Kraliçelik tacını takan Akkoyun, ilkbaharda Fransa'da yapılacak Avrupa Güzellik Yarışması'nda Hollanda'yı temsil edecek.



