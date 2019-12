Volkanın patlama anı görüntülendi

T24 -

'Deprem İstanbul'u 30 yılda vurabilir'

İzlanda'da lavların dibinde çekim yapan İngiliz fotoğrafçı John Beatty dehşete düşüren bu doğa fenomenini, "Dünyanın patladığını gördüm" diye betimliyor.1000 derece sıcaklıkta volkanın patladığı ana ait kareler onun objektifinden... Fotoğraflar hem nefes kesici hem de ürkütücü.Volkanın patladığı an son 6 ayda Haiti, Şili ve Çin depremleriyle ardarda sarsılan dünyadaki sismik faaliyetin son boyutu.Volkanik faaliyet ve deprem yeryüzünün değişmez gerçekleri. Bilimadamlarına göre, değişen şey ise sismik faaliyetler yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının giderek artması. Sebep, katlanarak artan dünya nüfusu yüzünden, fay hatlarına kurulan kentler.1980'lere kadar uzanan veriler net. Son 30 yılda depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı da katlanarak artıyor.Times gazetesine konuşan jeofizik uzmanı John McCloskey'e göre, dünyayı bir milyon kişinin hayatını kaybedeceği büyük bir deprem bekliyor.Riskli bölgeler arasında İstanbul da var. Önümüzdeki 30 yıl içinde İstanbul'u büyük bir depremin vurma olasılığı yüzde 60.Bir başka riskli kent İran'ın başkenti Tahran.Haiti'yi vuran deprem öncesi, bölgedeki riski üzerine basa basa duyuran bilim dünyası bir kez daha uyarıyor.Benzer tablolar elbet görülecek. Ama can ve mal kaybını en aza indirmek için, yerleşim ve altyapılarda önleyici adımları bir an önce atmak şart.