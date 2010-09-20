-VOLKANİK FAALİYETLER "YAPAY ELMAS"LA İZLENECEK LONDRA (A.A) - 20.09.2010 - İngiliz araştırmacıların geliştirmekte olduğu bir çeşit yapay elmas olan silisyum karbür içeren elektronik bir cihaz sayesinde, volkanik faaliyetleri izlemenin mümkün olabileceği bildirildi. İngiltere'nin Newcastle Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirildiğinde, bir çeşit sonda olacak olan söz konusu cihaz, hararetin 900 dereceyi bulduğu bir volkanın içine yerleştirilecek ve bu sayede volkanik faaliyetler izlenebilecek. Elektronik cihazların yüzde 95'inde kullanılan klasik silisyumdan daha dayanıklı ve sağlam olan yarı iletken silisyum karbür, araştırmacıların uç teknolojilerde en fazla tercih ettikleri malzeme. Volkanik faaliyetler, volkanın içinde biriken karbondioksit ve kükürt dioksitin ölçülmesiyle mümkün oluyor. Volkan bilimciler, Volkanda biriken karbondioksit ve sülfür dioksit miktarını ölçerek, volkanın patlayıp, patlamayacağını önceden belirleyebiliyorlar. Volkan kraterindeki yüksek sıcaklık ve yoğun asit miktarı yüzünden volkan bilimciler, karbondioksit ve sülfür dioksit miktarını spektrometre adlı aletle uzaktan ölçebiliyorlar. Klasik silisyumla yapılmış spektrometreler, 175 derecenin üzerindeki sıcaklığa ve aşırı asit miktarına dayanamıyor. Newcastle Üniversitesinin araştırmacı ekibini yönetenlerden Dr. Alton Horsfall yaptığı açıklamada, "Klasik silisyum dayanıksız olduğu için genellikle volkan faaliyetleri ile ilgili bilgileri ancak patlamadan sonra elde edebiliyoruz" diye konuştu. "Bu çok rahatsız edici bir durum, çünkü dünyada 500 milyon insan, volkan patlamalarının tehdit ettiği bölgelerde yaşıyor" diye sözlerini sürdüren Horsfall, "Bin dereceye yakın sıcaklığa dayanan silisyum karbürle geliştireceğimiz cihaz sayesinde durum değişecek" dedi. Horsfall ayrıca, silisyum karbürün, gezegenlerin keşfi veya nükleer santrallerindeki radyasyonu ölçmek gibi işlerde de kullanılabileceğini belirtti. Aluminyum oksitten daha sert bir malzeme olan silisyum karbür, yüksek mekanik mukavemet, yüksek oksitlenme direnci ve termal şok direnci gibi özelliklere sahip.