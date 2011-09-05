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Kültür-Sanat

Volkan Zengin'den 'Dijital Gölgeler'

Fotoğraf sanatçısı Volkan Zengin'in "Dijital Gölgeler" isimli fotoraf galerisi 15-30 Eylül tarihleri arasında Halkalı Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu'nda görücüye &cce

05 Eylül 2011 03:00

T24 - Fotoğraf sanatçısı Volkan Zengin'in "Dijital Gölgeler" isimli fotoraf galerisi 15-30 Eylül tarihleri arasında Halkalı Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu'nda görücüye çıkıyor.




Siyah-beyaz fotoğraflarla doğanın değişimi, dönüşümü üzerine çalışmalar yapan Volkan Zengin, 2004 yılında kurmuş olduğu müzik grubu için afiş tasarlarken fark ettiği tasarımcılık yeteneğini kurgu fotoğrafçılında kullanmaya başladı.


Küresel iklim değişikliği ve bu değişimin neden olduğu doğal felaketler, değişen yeryüzü hareketleri ve bunlara bağlı olarak insan ve hayvanlardaki yansımaları, yer yer gotik, underground anlatımlar içeren fotoğraflar kurgusal başarıyı da sergilemekte. Volkan Zengin, kurgularında, genel olarak sosyal sorunlara da yer verdi.


Kurgusal olarak tasarlanmış mekan ve sahnelerde insanın kendisi ya da yaşam alanına özgü yer veya objelerin çeşitli nedenlerden dolayı dönüşümleri, Volkan Zengin’in fotoğraf kareleri 15 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında Halkalı Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu'nda sergilenecek.


Volkan Zengin'in dijital kurgu dalında katıldığı, British Council ve Hürriyet Kültür'ün düzenlediği "İkilim Değişliğini Yakala" adlı fotoğraf yarışması ona ilk ödülünü kazandırdı. Daha sonralar Yurtiçinde ve yurtdışında birçok ödül kazandı.


“DİJİTAL GÖLGELER”

VOLKAN ZENGİN FOTOĞRAF SERGİSİ
15 EYLÜL – 30 EYLÜL 2011
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ HKSM
(Halkalı Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu – Toplu Konutlar – HALKALI)

 

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