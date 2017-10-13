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Spor

Volkan ve Talisca'ya soruşturma!

Müşteki şüpheli sıfatıyla ifade veren Volkan Demirel'in suçlamaları reddettiği öğrenildi

13 Ekim 2017 17:32

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca ve Fenerbahçe'nin file bekçisi Volkan Demirel hakkında 'Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun' kapsamında soruşturma başlattı.

Habertürk'te yer alan habere göre Süper Lig’de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında geçen sezon oynanan derbi maçında Brezilyalı futbolcu Talisca'nın el hareketi üzerine, kaleci Demirel'in soyunma odasında Talisca ile kavga etmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

Spor suçlarına bakan Savcı Asım Ekren tarafından başlatılan soruşturmada 'Spor şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun' çerçevesinde müşteki şüpheli sıfatıyla ifade veren Volkan Demirel'in suçlamaları reddettiği öğrenildi.

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