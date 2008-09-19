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Spor

Volkan ve Ömer'e 2 maç ceza

PFDK, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ve Antalyaspor kalecisi Ömer Çatkıç'a 2'şer maç ceza verdi. Fenerbahçeli Volkan Demirel, Hacettep maçında ikinci sarı karttan kırm

19 Eylül 2008 03:00


PFDK, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ve Antalyaspor kalecisi Ömer Çatkıç'a 2'şer maç ceza verdi. Fenerbahçeli Volkan Demirel, Hacettep maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüştü.


Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel ve Antalyasporlu kaleci Ömer Çatkıç'a, 2'şer maç ceza verdi. 

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Kurul, Turkcell Süper Lig'de 13 Eylül'de oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçında, karşılaşmanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Ömer'e 1 maç ceza verirken, aynı tarihte oynanan Hacettepe-Fenerbahçe maçında, hakeme yönelik sportmenliğe
aykırı hareketi nedeniyle de sarı-lacivertli kaleci Volkan Demirel'e 1 maç ceza verdi. Ömer ve Volkan'ın cezaları, çift sarı kart nedeniyle oynamamaları gereken ilk resmi müsabakanın ardından başlatılacak.

Bu arada, Gaziantepsporlu futbolcu Armand Deuimi Tchani ve Ankaragüçlü İbrahim Ege, Gaziantepspor-Ankaragücü maçında rakip takım futbolcusuna yönelik kural dışı hareketleri nedeniyle 2'şer maç ceza aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu Kenan Hasagic de Ankaraspor maçında hakeme hakaret etmekten 3 maç cezaya çarptırıldı.

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