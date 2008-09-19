Volkan ve Ömer'e 2 maç ceza

PFDK'dan Cimbom'a ağır ceza PFDK'dan Cimbom'a ağır ceza

Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel ve Antalyasporlu kaleci Ömer Çatkıç'a, 2'şer maç ceza verdi.Kurul, Turkcell Süper Lig'de 13 Eylül'de oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçında, karşılaşmanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Ömer'e 1 maç ceza verirken, aynı tarihte oynanan Hacettepe-Fenerbahçe maçında, hakeme yönelik sportmenliğeaykırı hareketi nedeniyle de sarı-lacivertli kaleci Volkan Demirel'e 1 maç ceza verdi. Ömer ve Volkan'ın cezaları, çift sarı kart nedeniyle oynamamaları gereken ilk resmi müsabakanın ardından başlatılacak.Bu arada, Gaziantepsporlu futbolcu Armand Deuimi Tchani ve Ankaragüçlü İbrahim Ege, Gaziantepspor-Ankaragücü maçında rakip takım futbolcusuna yönelik kural dışı hareketleri nedeniyle 2'şer maç ceza aldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu Kenan Hasagic de Ankaraspor maçında hakeme hakaret etmekten 3 maç cezaya çarptırıldı.