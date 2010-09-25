-VOLKAN: ''ÖZLEM BİTECEK'' İSTANBUL (A.A) - 25.09.2010 - Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel, bu sezon şampiyon olarak sarı-lacivertli kulübün 3 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek istediklerini bildirdi. Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalar yapan Volkan Demirel, Beşiktaş maçının 10. dakikasında ayağına sert bir darbe aldığını, dizinin şiştiğini kaydederek, tedavisinin sürdüğünü ifade etti. Beşiktaş maçında 3 puanı hak eden bir oyun sergilediklerini öne süren Volkan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Beşiktaş karşısında çok iyi mücadele ettik. Bu sezon son periyottaki en iyi futbolumuzu oynadık. Müthiş mücadelemiz vardı, kaçırdığımız goller vardı. Takımın bu kadar iyi mücadele etmesi, pozisyona girmesi, bu kadar sağlam ayakta durması bana göre ileriye dönük çok önemli ve güzel mesajlar taşıyor. Pozisyona giren, mücadele eden taraf bizdik. Zaten, maçtan sonra Beşiktaşlı oyuncular beraberliğe sevindi. Ben Fenerbahçe'nin hiçbir maçta deplasmanda, beraberliğe sevindiğini görmedim. Bu dikkatlerden kaçmamalı. 10 senedir buradayım, böyle bir şey hatırlamıyorum. Bu bizim mücadelemizin, oyuna hakimiyetimizin, 3 puanı hak ettiğimizin düşüncesi ve göstergesidir.'' -ŞAMPİYONLUK ÖZLEMİ- Sarı-lacivertli takımın istenilen futbolu sahaya yansıtmaya başladığını kaydeden Volkan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Şimdi bu oyunu skora yansıtmaya başlamamız gerekiyor. İnşallah bu hafta da bunu başaracağız. Ben ligin ilk 2 haftasında da söylemiştim. Ligin henüz başındayız. Takımlar 7-8 haftada oturacaktır. Biz de idmanlar ve maçlardaki tempo, pozisyon sayısının artması işlerin yoluna girdiğinin en güzel göstergesi. Bundan sonra inşallah daha emin adımlarla yürüyerek, sezon sonuna kadar en iyi mücadele ile şampiyon olmak istiyoruz. Üç senedir şampiyon olamıyoruz. Bu kadar ara vermemiştik şampiyonluğa... Üç yıllık özlemin daha fazla büyümemesi için tüm çabamızı sergileyeceğiz.'' -''YOBO'NUN ZAMANA İHTİYACI OLABİLİR''- Fenerbahçe savunmasına bu sezon dahil olan takım arkadaşı Joseph Yobo'yla ilgili görüşlerini de paylaşan Volkan, şöyle konuştu: ''Yobo'yu Kayserispor maçında çok beğendim. Sakin, tecrübeli ve kendinden emin oynuyor. Nijerya Milli Takımı'nın kaptanı ve İngiltere gibi bir ligde 200'e yakın maç oynamış. Türkiye'deki lige, futbol anlayışına ve şartlara alışma süreci olabilir. Zamana ihtiyacı olabilir. Bekleyip görmek gerekiyor. Tabii ki takıma katkısından şüphem yok. Formanın hakkını verecektir.''