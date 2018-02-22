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Volkan Konak'ın sahne aldığı bar önünde silahlar patladı

Soner HASIRCIOĞLU-Çağatay KENARLI / İSTANBUL,(DHA) ÜNLÜ sanatçı Volkan Konak'ın İstanbul Ataşehir'de sahneye çıktığı barın önüne gelen iki kişiden biri, sanatçı aleyhinde hakaretlerde bulunduktan sonra elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açtı

22 Şubat 2018 05:55

Soner HASIRCIOĞLU-Çağatay KENARLI / İSTANBUL,(DHA) ÜNLÜ sanatçı Volkan Konak\'ın İstanbul Ataşehir\'de sahneye çıktığı barın önüne gelen iki kişiden biri, sanatçı aleyhinde hakaretlerde bulunduktan sonra elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Olaydan sonra müşteri olduğunu belirten bir kişi saldırganlardan birini ayağından vururken, diğerine de darp etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis, mekanı basan iki saldırganı hastaneye kaldırırken, müşteri olduğunu belirten kişiyi ise gözaltına aldı. 

Olay saat 23.00 sıralarında Ataşehir\'de  sanatçı Volkan Konak\'ın aynı zamanda 50\'inci yaş gününü kutladığı barın önünde meydana geldi. İddiaya göre sanatçı Konak, sahnede şarkı söylediği sırada barın önüne otomobille gelen iki kişiden biri elinde pompalı tüfekle araçtan indi. Mekanın sahiplerinin akrabası olduğu öne sürülen İ.Ç. adındaki şüpheli iddiaya göre Volkan Konak\'a hakaretler yağdırdıktan sonra \"Vatan hainini Volkan Konak\'ı sahneye niye çıkardınız\" diyerek havaya ateş açtı. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından saldırganlar ile barın korumaları arasında arbede yaşandı. Bu sırada müşteri olduğunu belirten M.Y., kaçmaya çalışan saldırganlara müdahale etti. Çıkan arbede sırasında mekanı basmaya gelen saldırganlardan Ş.D. bu kişi tarafından tabanca ile ayağından vurulurken, İ.Ç. ise  darp edildi. 

OLAYLAR GÜVENLİK KAMERASINDA 
Kısa sürede olay yerine gelen polis, M.Y\'yi gözaltına alırken, saldırganlardan ayağından yaralanan Ş.D. ile darp edilen İ.Ç.\'ya tedavileri yapılmak üzere hastaneye götürdü. Mekan önünde yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

KONAK: OLAYIN BENİMLE ALAKASI YOK
Bar önünde silahlı olayların yaşandığı sırada sahnede şarkı söyleyen Volkan Konak, konunun kendisiyle alakası bulunmadığını söyledi. Volkan Konak, \"Ben sahnedeydim haberim bile yok. Böyle bir hadise yaşanmış. Burada birisi havaya ateş açmış gitmiş, bizimle alakası yok. Sahnede şarkı söylüyordum, alkollü olan mekanlarda olur böyle şeyler. Ailemde de çok üzgün, Yaş günümü var yaş günüme devam ediyoruz. Ailece sohbet ediyoruz yaş günümü kutluyoruz.\" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(FOTOĞRAFLI)

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