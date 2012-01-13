Volkan Konak'ın bateristi evinde ölü bulundu



T24 - Kadıköy'de Sanatçı Volkan Konak'ın bateristi ve müzisyen Behçet Türkekul(50) yanlız yaşadığı evinde ölü bulundu.





Radikal gazetesinde Süleyman Kaya'nın haberine göre; Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi 184 numaradaki 5 katlı Kent Apartmanı’ın teras katında oturan Behçet Türkekul’a telefonla ulaşamayan arkadaşları Saat 02.00 sıralarında evine geldi. Kapıyı açamayan arkadaşları durumu polise ve itfaiye bildirdi.



Olay yerine gelen itfaiye ve polisler, bitişikte bulunan dairenin balkonundan eve girdi. Polisler, televizyon karşısında yarı çıplak baygın bulduğu Behçet Türkekul için sağlık ekibi istedi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Behçet Türkekul’un öldüğünü tesbit etti. Sağlık ekipleri Behçet Türkekul’un kalp krizi sonucu ölmüş olabiliceği üzerinde dururken, kesin ölüm nedeninin yapılan incelemenin ardından belirleneceği bildirildi. Behçet Türkekul’un öldüğünü duyan müzisyen Volkan Konak ve arkadaşları evine gelerek polislerden bilgi aldı.







