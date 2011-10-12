Volkan Konak'a dava







T24- Kuruçeşme Arena’da konser verdiği sırada denizden ses ölçümü yapan görevlilerin gece yarısı olduğu gerekçesiyle müzik yayının kesilmesini istemesine sinirlenerek “Denizden gelip ses ölçenleri denize atıp, aletlerini de bir yerlerine yerleştirirdim” dediği iddia edilen sanatçı Volkan Konak hakkındaki soruşturma tamamlandı.





Hakkında hakaret suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Konak “Sadece kendi elemanlarımın bana uyarısı üzerine serzenişte bulunmuştum. O arkadaşlarımız biraz alınganlık göstermiş. Biz de öyle bir şey olmadığını söyledik. Eğer arkadaşlarımı da bu hususta üzmüşsem ben de üzüldüm. Suçlamaları kabul etmediğim için de her zaman arkadaşlarla uzlaşma çerçevesinde görüşebilirim” dedi.