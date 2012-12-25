Volkan Konak'a 6 bin TL hakaret cezası!

Sanatçı Volkan Konak'ın, Kuruçeşme Arena'da iki yıl önce verdiği konserinde gürültü nedeniyle ceza kesen memurlara hakaret ettiği gerekçesiyle 6 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Konak'a, Kuruçeşme Arena'da 2 yıl önce verdiği konserde gürültü nedeniyle Çevre ve Orman Müdürlüğü memurları tarafından ceza kesildi. Memurlara memurlara hakaret ettiği gerekçesiyle 6 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi.

İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, davacı eski İstanbul İl Çevre ve Orman Müdürü Mehmet Emin Birpınar ile davalı Konak katılmadı. Duruşmada tarafları avukatları temsil etti.

'Davanın reddedilmesini istiyoruz'

Duruşmada son sözleri sorulan Konak'ın avukatı Özge Duran, müvekkilini tarzı gereği müzikli bir kabare yaptığını ifade ederek, ''Konser sırasında da kendisini sürekli uyaran teknik ekibe şaka yollu takılmıştır. Zaten ses ölçümü yapıldığına dair tutanak da bugüne kadar sunulmamıştır. Bu nedenle davanın reddedilmesini istiyoruz'' dedi.

Davayı karara bağlayan hakim, Konak'ın 6 bin TL tazminatı konser tarihi olan 4 Temmuz 2010'dan itibaren işleyecek yasal faizleriyle birlikte davacı Mehmet Emin Birpınar'a ödemesine hükmetti.

Dava dilekçesinden:

Davaya konu dönemde İstanbul İl Çevre ve Orman Müdürü olan Mehmet Emin Birpınar, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak şarkıcı Volkan Konak aleyhine 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.