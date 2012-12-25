T24 LogoT24 Logo
Magazin

Volkan Konak'a 6 bin TL hakaret cezası!

Konak'ın Kuruçeşme Arena'da verdiği konserde Çevre ve Orman Müdürlüğü memurlarına hakaret ettiği gerekçesiyle 6 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi.

25 Aralık 2012 19:00

 

Sanatçı Volkan Konak'ın, Kuruçeşme Arena'da iki yıl önce verdiği konserinde gürültü nedeniyle ceza kesen memurlara hakaret ettiği gerekçesiyle 6 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi.
 
Konak'a, Kuruçeşme Arena'da 2 yıl önce verdiği konserde gürültü nedeniyle Çevre ve Orman Müdürlüğü memurları tarafından ceza kesildi. Memurlara memurlara hakaret ettiği gerekçesiyle  6 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi.
 
İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, davacı eski İstanbul İl Çevre ve Orman Müdürü Mehmet Emin Birpınar ile davalı Konak katılmadı. Duruşmada tarafları avukatları temsil etti.
 
 

'Davanın reddedilmesini istiyoruz'

 
 
Duruşmada son sözleri sorulan Konak'ın avukatı Özge Duran, müvekkilini tarzı gereği müzikli bir kabare yaptığını ifade ederek, ''Konser sırasında da kendisini sürekli uyaran teknik ekibe şaka yollu takılmıştır. Zaten ses ölçümü yapıldığına dair tutanak da bugüne kadar sunulmamıştır. Bu nedenle davanın reddedilmesini istiyoruz'' dedi.
 
Davayı karara bağlayan hakim, Konak'ın 6 bin TL tazminatı konser tarihi olan 4 Temmuz 2010'dan itibaren işleyecek yasal faizleriyle birlikte davacı Mehmet Emin Birpınar'a ödemesine hükmetti.
 
Dava dilekçesinden: 
 
Davaya konu dönemde İstanbul İl Çevre ve Orman Müdürü olan Mehmet Emin Birpınar, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak şarkıcı Volkan Konak aleyhine 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

ETİKETLER

volkan konakdavapara cezasıkonserhakaretkuruçeşmearenamemurmanevidilekçemeehmet emin pınar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24