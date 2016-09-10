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Volkan Konak: Bazı dürzüler istiyor diye bu ülkeyi terk etmem

"Cemaat varyantlarının konuşmasına çok güldüm"

10 Eylül 2016 13:38

Volkan Konak, ABD'ye yerleşeceği yönünde çıkan haberlere "Bazı dürzüler istiyor diye bu ülkeyi terk etmem" dedi.

Volkan Konak, Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları kapanış konserinde sahne aldı.

DHA'da yer alan habere göre, Volkan Konak, ABD'ye gideceği iddiasına ilişkin şunları söyledi:

"Bir yere gittiğim yok. Üst düzey sanat okulu okuması için kızım Amerika'da ve ben gidemiyorum zaten. Biz ilime ve eğitime vurgunuz. Ama ben Türkiyeme vurgun bir insanım. Şimdi bazı dürzüler istiyor diye bu ülkeyi terk etmem. Kimse kusura bakmasın öyle bir şey yok. Akıl var mantık var. 3 yıldır en çok konser veren ekibiz. Karadenizliler anlayacaktır bu dediğimi, beni deli mi... manyak mıyım ben."

 

"Cemaat okullarına gidenleri gördük"

 

Konak, "Bir de mesajlarda komik gelen bir şey var. Cemaat varyantlarının konuşmasına çok güldüm. Çocuklarımızı burada sizin yüzünüzden okula veremiyoruz. Cemaat okullarına gidenleri gördük. Babaanemin bir lafı vardır, katranı kaynattım olmadı şeker, cinsini sevdiğim cinsine çeker" diye konuştu.

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