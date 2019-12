-VOLKAN KONAK ABD'DE KONSER VERECEK NEW YORK (A.A) - 14.12.2010 - Şarkıcı Volkan Konak, ABD'de konser vermek üzere New York'a geldi. New York'un JFK Havaalanında Volkan Konak ve müzisyen arkadaşlarını karşılayan Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) Başkanı Kaya Boztepe, ''Özellikle milletin birliği ve bütünlüğü konularında son derece güzel mesajlar veren Volkan Konak'ı Amerika'da ağırlamaktan onur duyuyoruz'' dedi. Volkan Konak, US Productions-Gurkan Us tarafından organize edilen ve TADF'nin sponsor olduğu ''Kuzeyin Oğlu, Tek Yürek, Tek Millet'' konserleri kapsamında, 15 Aralık'ta Virginia'da, 17 Aralık'ta Washington'da, 18 Aralık'ta New Jersey'de ve 19 Aralık'ta New York'ta konserler verecek.