Volkan kendinden emin



Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel, son dönemde aldıkları başarılı sonuçlarla camialarının yüzünü güldürdüklerini, hafta sonu Ankaraspor'la yapacakları maçtan da galibiyetle ayrılacaklarına emin olduğunu söyledi.







Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Volkan Demirel, kendisine ait internet sitesinde açıklamalarda bulundu.



Sarı-lacivertli takımın file bekçisi, ''Sakat futbolcularımızın takıma dönerek katkı yapmaya başlaması ile birlikte art arda gelen iyi sonuçlarla camiamızın yüzünü güldürdük. Hafta sonu oynayacağımız Ankaraspor karşılaşması için ciddi bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor'' dedi.



Rakipleri Ankaraspor'un aldığı sonuçlara bakarak, ne derece zorlu bir mücadelenin kendilerini beklediğinin takım olarak bilincinde olduklarını kaydeden Volkan Demirel, ''İstediğimiz oyunu sahaya yansıtıp, taraftarlarımızın da desteği ile sahadan galibiyetle ayrılarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz'' açıklamasını yaptı.



Ankaraspor'u yeneceklerinden emin olduğunu dile getiren Volkan Demirel, ''Galatasaray galibiyeti ile birlikte yeni bir serinin başladığına inanıyorum. Ankaraspor, Porto ve Beşiktaş maçlarını da kazanarak, kötü başladığımız sezonda iyi yerlere gelerek şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu göstermek istiyoruz'' şeklinde konuştu.

