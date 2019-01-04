Volkan Demirel'in tepki çeken görüntüsü için açıklama

Kaleci Volkan Demirel'in basın toplantısında ortaya çıkan ve sosyal medyada tepki çeken görüntüler nedeniyle kulüpten açıklama geldi.

Bir süre önce kadro dışı bırakılan Demirel, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda geçmişte yaşananlarla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirmiş ve kısa bir açıklama yaparak herkesten özür dilemişti. Volkan Demirel’in açıklama yaptığı odanın görüntüsü ise günün en çok konuşulan konusu olmuştu.

Volkan’ın 17 yıldır kaptanlık yaptığı kulüpte basın toplantısı için yapılan düzenlemenin özensiz ve basit olduğu konusunda eleştirilerde bulunan sarı lacivertli taraftarlar o görüntü sonrası sosyal medyadan tepki göstermişti. Ancak toplantının son anda yapılan bir değişiklik nedeniyle o odaya alındığı ve hazırlıkların tamamlanamadığı öğrenildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Volkan Demirel’in planlanan basın toplantısı antrenman sahasının kenarında yapılacaktı. Ancak açıklamanın yapılacağı saatte yağmurun şiddetini arttırması ve havanın soğuk olması nedeniyle hem basın mensupları açısından hem de toplantının sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için apar topar içerideki oda hazırlatıldı.

Çok kısa süren bu toplantı için içeride küçük bir masa düzeneği kurularak muhabirler ve kameramanlar oraya yönlendirildi. Yapılan bu değişiklik nedeniyle Volkan açıklamalarına başlamadan önce konuyla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.