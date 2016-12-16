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"Volkan Demirel'in kızını kaçırmayacaktım, şaka yaptım!"​

Demirel'in kızını fidye için kaçırma planı yapan 2 kişinin, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan yargılanmasına devam edildi

16 Aralık 2016 15:24

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in kızını kaçırarak fidye isteyecekleri iddiasıyla yakalanan 2 şüphelinin "kişiyi hürriyetinden yoksun  kılmaya teşebbüs" suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına  devam edildi.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran Volkan Demirel, kendisine  telefonla ulaşan bir kişinin, "kızının kaçırılıp fidye isteneceğini, bunu  engelleyebileceklerini" söylediğini beyan ederek şikayetçi olmuştu.

"Şaka yaptık ciddiye alınmış"

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Arzu Kaya'nın haberine göre, Kimlik tespitinin ardından savunması alınan sanık Mustafa Gül, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Diğer sanık Yalçın Çiçek  şaka yollu yaptığımız konuşmaları gerçek sanıp kaydetmiş. Bunların gerçekle  ilgisi yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum." dedi.

"Avukat telep ediyorum"

Diğer sanık Yalçın Çiçek de eski savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Sanık Mustafa ile bu konuyu konuşurken gayet ciddi bir şekilde bana  teklifte bulundu. Ben bu hususu medyada ya da başka bir yerde söylemedim. Sadece  müştekinin kendisine durumu izah ettim. Ortada küçük bir çocuk olunca tüylerim  ürperdi. Ben avukat talep ediyorum." şeklinde konuştu.

"Volkan maç dolayısıyla katılamadı"

Müşteki Volkan Demirel'in avukatı Ece Özdipçiner de sanıklardan  şikayetçi olduklarını ifade ederek, "Müşteki Volkan Fenerbahçe'de kalecidir. Bu  akşam Amedspor ile maç olduğundan Diyarbakır'dadır. Kendisini bu nedenle hazır edemedik. Bir sonraki celse duruşmaya katılımını sağlayacağız." diye konuştu.

Ne Olmuştu?

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran Volkan Demirel, kendisine  telefonla ulaşan bir kişinin, "kızının kaçırılıp fidye isteneceğini, bunu  engelleyebileceklerini" söylediğini beyan ederek şikayetçi olmuştu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro  Amirliği ekipleri, telefon görüşmelerini inceleyerek kimliğini tespit ettiği  şüpheli Yalçın Çiçek ve fidye isteyeceği öne sürülen Mustafa Gül'ü gözaltına  almıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüphelilerin, Volkan Demirel'in maddi imkanlarının iyi olduğunu ve fidye  vereceğini düşünerek kızı Y.D'yi kaçırma planı yaptıkları, bu kapsamda kendi  aralarında haberleştikleri anlatıldı.

Şüphelilerin Demirel'in kızı Y.D'nin hangi zaman dilimlerinde dışarıya  çıktığını, içinde yolculuk ettiği araçların hangi noktalarda yavaşladığını tespit  çalışmaları da yaptıkları kaydedilen iddianamede, Yalçın Çiçek ve Mustafa Gül  hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan 2'şer yıldan  10'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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