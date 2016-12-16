"Volkan Demirel'in kızını kaçırmayacaktım, şaka yaptım!"​

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in kızını kaçırarak fidye isteyecekleri iddiasıyla yakalanan 2 şüphelinin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran Volkan Demirel, kendisine telefonla ulaşan bir kişinin, "kızının kaçırılıp fidye isteneceğini, bunu engelleyebileceklerini" söylediğini beyan ederek şikayetçi olmuştu.

"Şaka yaptık ciddiye alınmış"

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Arzu Kaya'nın haberine göre, Kimlik tespitinin ardından savunması alınan sanık Mustafa Gül, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Diğer sanık Yalçın Çiçek şaka yollu yaptığımız konuşmaları gerçek sanıp kaydetmiş. Bunların gerçekle ilgisi yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum." dedi.

"Avukat telep ediyorum"

Diğer sanık Yalçın Çiçek de eski savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Sanık Mustafa ile bu konuyu konuşurken gayet ciddi bir şekilde bana teklifte bulundu. Ben bu hususu medyada ya da başka bir yerde söylemedim. Sadece müştekinin kendisine durumu izah ettim. Ortada küçük bir çocuk olunca tüylerim ürperdi. Ben avukat talep ediyorum." şeklinde konuştu.

"Volkan maç dolayısıyla katılamadı"

Müşteki Volkan Demirel'in avukatı Ece Özdipçiner de sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade ederek, "Müşteki Volkan Fenerbahçe'de kalecidir. Bu akşam Amedspor ile maç olduğundan Diyarbakır'dadır. Kendisini bu nedenle hazır edemedik. Bir sonraki celse duruşmaya katılımını sağlayacağız." diye konuştu.

Ne Olmuştu?

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran Volkan Demirel, kendisine telefonla ulaşan bir kişinin, "kızının kaçırılıp fidye isteneceğini, bunu engelleyebileceklerini" söylediğini beyan ederek şikayetçi olmuştu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, telefon görüşmelerini inceleyerek kimliğini tespit ettiği şüpheli Yalçın Çiçek ve fidye isteyeceği öne sürülen Mustafa Gül'ü gözaltına almıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüphelilerin, Volkan Demirel'in maddi imkanlarının iyi olduğunu ve fidye vereceğini düşünerek kızı Y.D'yi kaçırma planı yaptıkları, bu kapsamda kendi aralarında haberleştikleri anlatıldı.

Şüphelilerin Demirel'in kızı Y.D'nin hangi zaman dilimlerinde dışarıya çıktığını, içinde yolculuk ettiği araçların hangi noktalarda yavaşladığını tespit çalışmaları da yaptıkları kaydedilen iddianamede, Yalçın Çiçek ve Mustafa Gül hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan 2'şer yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.