Volkan Demirel'e 4, Caner Erkin'e bir maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe-Trabzonspor maçında rakip takım yöneticisine hakaret eden Volkan Demirel'e 4, maçın hakemine sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Caner Erkin'e ise 1 maç ceza verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:

1-BURSASPOR Kulübü'nün, 08.02.2015 tarihinde oynanan BURSASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı TRİBÜN KAPATMA ve 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın ihlalin gerçekleştirildiği kapalı kale arkası ve maraton tribününde infaz edilmesine, FDT'nin 53/4. Maddesi uyarınca cezaya neden olan tribünlere ilgili müsabakada giriş yapan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle ilgili cezanın infaz edildiği müsabakaya girişleri engellenmesine,

2- GENÇLERBİRLİĞİ SPOR Kulübü idarecisi EMRAH ATASOY'un, 08.02.2015 tarihinde oynanan BURSASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ SPOR Kulübü başkanı İLHAN CAVCAV hakkında, Sportmenliğe Aykırı Açıklamaları nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (Oyçokluğu)

3-SUAT ALTIN İNŞAAT KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübü'nün, 07.02.2015 tarihinde oynanan SUAT ALTIN İNŞAAT KAYSERİ ERCİYESSPOR - GAZİANTEPSPOR Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SUAT ALTIN İNŞAAT KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezaların birleştirilmesi SUAT ALTIN İNŞAAT KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübü'nün toplam 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada SUAT ALTIN İNŞAAT KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübü sporcusu GÖKHAN DEĞİRMENCİ'nin, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- BALIKESİRSPOR Kulübü'nün 08.02.2015 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR - TORKU KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BALIKESİRSPOR Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezaların birleştirilmesi suretiyle BALIKESİRSPOR Kulübü'nün toplam 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- TORKU KONYASPOR Kulübü'nün 08.02.2015 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR - TORKU KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TORKU KONYASPOR Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezaların birleştirilmesi suretiyle TORKU KONYASPOR Kulübü'nün toplam 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada TORKU KONYASPOR Kulübü idarecisi SEYİT İÇGÜL'ün idari tedbirli olduğu halde stadyumda yer almasından dolayı takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 65.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- FENERBAHÇE A.Ş.'nin 07.02.2015 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu CANER ERKİN'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu VOLKAN DEMİREL'in, rakip takım idarecisine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 23.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (Oyçokluğu) Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi MAHMUT USLU'nun, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- TRABZONSPOR A.Ş.'nin 07.02.2015 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. sporcusu KORAY ALTINAY'ın 08.02.2015 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. sporcusu KIVANÇ KARAKAŞ'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9-İSTANBUL BAŞAKŞEHİR A.Ş. Kulübü Sporcusu SEDAT AĞÇAY'ın 06.02.2015 tarihinde oynanan İSTANBUL BAŞAKŞEHİR A.Ş. - KARDEMİR KARABÜKSPOR Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10-BUCASPOR Kulübü'nün, 08.02.2015 tarihinde oynanan BUCASPOR - DENİZLİSPOR PTT 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11-GAZİANTEP B.Ş. BLD. SPOR Kulübü'nün, 08.02.2015 tarihinde oynanan GAZİANTEP B.Ş. BLD. SPOR - KAYSERİSPOR Ptt 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12-KARŞIYAKA SPOR Kulübü'nün, 07.02.2015 tarihinde oynanan KARŞIYAKA -ELAZIĞSPOR PTT 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.