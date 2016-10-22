Volkan Demirel ve Kjaer hedefte!

“Bazı oyuncular geçen sene çok iyiyken, bu sezon kötüler. Onlarla konuşacağım. Bunun sebebini merak ediyorum” diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat’ın hedefindeki isimler ortaya çıktı: Volkan Demirel, Simon Kjaer ve Hasan Ali Kaldırım.

Volkan en kötü istatistiğe sahip kaleci

Volkan Demirel, takımı birçok maçta ayakta tutan isim oldu. Ancak bu sezon onun için de çok kötü geçiyor. Görev yaptığı 12 resmi maçta 14 gol yiyen tecrübeli file bekçisi, ligde hiçbir karşılaşmada kalesini gole kapatamadı.

Kaptan, Süper Lig’de maç başına 2.3 kurtarışla en kötü istatistiklerden birine sahip. Sadece kötü performansıyla değil, arkadaşlarını saha içerisinde motive etme konusunda da eskisi kadar etkili olamıyor. Bu da Advocaat’ı büyük hayal kırıklığına uğratıyor.

Kjaer düşüş yaşıyor

Bu sezon birçok oyuncu beklenen performansın çok altında. Ancak futboluyla en büyük hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında Simon Kjaer geliyor. Danimarkalı stoper, geçtiğimiz sezon takımın en iyilerinden biriydi. Bu sene ise büyük bir düşüş yaşadı. Yıldız futbolcu, Manchester United karşısında ise adeta dibe vurdu. Kjaer’in neredeyse tüm istatistiklerinde büyük bir gerileme var.

Caner'den sonra ilaç olmadı

Hasan Ali Kaldırım, geçtiğimiz sezon müthiş bir çıkış yapmıştı. Türkiye’nin en iyi sol beki gözüyle bakılan Caner Erkin’i kulübeye mahkum bırakan Hasan Ali, 11’in vazgeçilmezi olmuştu. Sezon bitti, Caner ile yollar ayrıldı.