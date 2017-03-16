T24 LogoT24 Logo
Spor

Volkan Demirel savcıya ifade verdi: Pişmanım

"Bu tezahüratın suç olduğunu bilseydim, bu şekilde davranmazdım"

16 Mart 2017 13:57

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Fenerbahçe-Galatasaray basketbol maçında yaptırdığı tezahürat nedeniyle savcılığa verdiği ifadede pişman olduğunu söyledi. 

THY Avrupa Ligi'nde 26 Ocak'ta oynanan ve Fenerbahçe'nin, Galatasaray Odeabank'ı 85-80 yendiği maç sonrası saha içinde basketbolcularla tribüne içinde "k....." ifadesinin yer aldığı tezahürat yaptıran Volkan Demirel hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin önlenmesine Dair Kanun kapsamında savcılık soruşturma başlattı.

Savcıya ifade veren Volkan Demirel, "Bu tezahüratın suç olduğunu bilseydim, bu şekilde davranmazdım. Sürekli idman ve maça çıkıyorum, seyirden men cezası alırsam, hem ben hem de kulübüm mağdur oluruz. Çok pişmanım" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, Euroleague'deki Fenerbahçe-Galatasaray Odeabank maçını Ülker Arena'da izlemiş ve maç sonunda saha ortasında yaptırdığı tezahürat olay olmuştu.

ETİKETLER

Volkan DemirelFenerbahçesavcılıkifadepişmanım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24