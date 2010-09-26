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Spor

VOLKAN DEMİREL İLK KEZ TAKIMLA ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A)

26 Eylül 2010 23:30

-VOLKAN DEMİREL İLK KEZ TAKIMLA ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 26.09.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.  Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, Beşiktaş maçında sakatlandıktan sonra tedavi olan Volkan Demirel'in ilk kez bu akşam takımla birlikte çalıştığı bildirildi.  Antrenmanda ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yapıldığı kaydedildi.  Tedavileri süren Mert, Uğur ve Semih'in bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde sahada ve salonda çalıştıkları ifade edildi. Tedavisi İspanya'da yapılan Güiza ise idmanda yer almadı. Antrenmanın ardından futbolcular, tesislerde kampa girdi.

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