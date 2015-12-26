Volkan Demirel: Fatih Terim beni çağırırsa milli formayı giymek istiyorum

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel ile Portekizli yıldızı Luis Nani, NTV Spor'da yayınlanan Adil Oyun programına konuk oldu.

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, milli takım formasını yeniden giymek istediğini belirtti.

Fatih Terim tarafından çağrılması durumunda ay-yıldızlı formayı seve seve giyeceğini kaydederek, "Tabii ki, bir Türk çocuğuyum ve milli formayı giymek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Takım'ın, Kazakistan'la Türk Telekom Arena'da yaptığı karşılaşma öncesi ısınırken, bir taraftar grubunun tepkisi üzerine stadı terk ettiğinin hatırlatılması üzerine Volkan Demirel, şunları kaydetti:

"Olayın detaylarına fazla girmek istemiyorum ama orada yaşadığım olay bana doğru gelmediği için sahayı terk etmek zorunda kaldım. Birçok stada gidiyorum ve her statta küfre maruz kalıyorum. Annemize, eşimize, zamanı geliyor kızımıza küfürlere maruz kalıyoruz ama oradaki ortam çok farklıydı. Sahaya çıkar çıkmaz bir uğultu başladı. Eşim, annem alıştı ama kızıma kadar ulaşınca olay, burada bir nokta koymak istedim. Bu sadece bana yapılan bir şey değil, bizim statta veya başka statta da rakip futbolculara uğultular, ıslıklar oluyor. Bunu onaylamıyorum. Milli takımın özel stadı olması gerekiyor. Şu an Konya'nın stadında oynuyoruz ve gerçekten çok da iyi oluyor. O maçta oynasaydım, büyük ihtimal tribüne çıkardım. Bu nedenle maçta oynamak istemedim."

Tecrübeli kaleci, "O zaman yaşadığım olayda tatsızlıklar, istenmeyen şeyler oldu. Ama tabii ki bunları bir kenara koyup, artık eğer faydalı olacağım düşünülüyorsa, ki faydalı olacağımı düşünüyorum, her zaman nerede oynarsam oynayayım elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

"Fatih Hocam beni iyi tanır"

"Hocam beni çağırmayın artık" şeklindeki ifadesinin, Fatih Terim tarafından basınla paylaşıldığı hatırlatılarak yöneltilen, milli takım teknik heyetiyle daha sonra teması olup olmadığı sorusuna Volkan Demirel, şu cevabı verdi:

"O sinirle, o anki düşüncelerle ağzımdan böyle kelimeler çıktı. Tabii ki bunu kafama yerleştirmedim, düşünmedim. Daha sonrasında Fatih hocamla direkt diyaloğum olmadı. Aralarda bir şeyler geldi gitti, ne kadar doğrudur ne kadar yalandır onu bilemem. Önemli olan Fatih hocamın ne düşündüğüdür. Fatih hocam beni çok iyi bilir, tanır. Nasıl bir insan olduğumu da bilir. Görev verdiği takdirde gider seve seve formamı giyerim."

Daha önce milli takımın kalesini koruyan Fenerbahçeli kalecilere bu şekilde tepki gösterilmediği ifade edilerek yöneltilen, kendisine tepkinin neden sert olduğu sorusuna ise Volkan, "Beni sevmiyorlar. Ben de taraftarken rakip takımın sembolü olan oyuncuyu sevmezdim. Çok seven de çok sevmeyen Galatasaray taraftarı da var" şeklinde yanıt verdi.

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin Hollandalı forveti Robin van Persie'yle ilgili düşüncelerini de açıkladı. Deneyimli kaleci, "Van Persie değişik bir karakter. Dışarıdan size soğuk veya takımın dışında kalıyormuş gibi gelebilir. Deplasmandan gelirken bizi genelde büyük bir otobüsle karşılarlar. Geçende küçük bir otobüs geldi. Ortam hoşumuza gitti ama Robin diğer otobüse binmiş. Robin dışarıda kalmış gibi haberler çıktı. Aklınıza bir şey gelmesin. Takım içinde çok iyi bir arkadaşlık var" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra Manchester City ve Milan'la görüşmelerinin olduğunu açıklayarak, "O sırada sözleşmem de bitmişti. Bu tarz teklifler gelmişti ama benim için her zaman burada kalmak en doğrusu diye düşündüm" şeklinde konuştu.

Nani: Şampiyonluk şansımız yüzde 100

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Luis Nani şampiyonluk şanslarını değerlendirdi. Nani, bu sezon en büyük hedefinin Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Çok iyi oyunculardan oluşan harika bir takımımız var. 'Şampiyon olmak için ne kadar şansınız var' derseniz, yanıtım yüzde yüz olur. Ancak rakiplerin önünde olmak için sürekli çalışmamız, hiçbir zaman pes etmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde uzun bir yol var. Burada takım halinde kolektif bir şeyden bahsediyoruz. Şu anki seviyemizi sezon sonuna kadar koruyabilirsek şampiyon oluruz."

Şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinin Beşiktaş ve Galatasaray olduğunu ifade eden 29 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"En çok da onların maçlarını dikkatle izliyorum. Özellikle Beşiktaş'ın orta saha ve hücum bölgesini çok beğeniyorum. Defans konusunda pek yorum yapmak istemiyorum ama orta saha ve hücum bölgesi gerçekten çok kuvvetli. Mario Gomez çok gol atıyor. Gökhan Töre, Jose Sosa rakiplerin dengesini çok bozuyor. Galatasaray'da Podolski, Sneijder, Umut formda olduklarında çok etkili oyuncular. Şu an Galatasaray yarışın biraz daha gerisinde ama doğru anda rakiplere öldürücü hamleyi yapabilmek çok önemli. Şu anda rakiplere fark yapabileceğimiz dönemdeyiz ve o anları iyi değerlendirmemiz gerekiyor."