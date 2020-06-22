Volkan Demirel'den Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'na tepki

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'de kalecilik günlerinin ardından antrenörlüğe geçiş yapan Volkan Demirel, Kasımpaşa maçındaki kötü performansları nedeniyle Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'na uyarıda bulundu.

Volkan Demirel'in, her iki oyuncuya da maçın ardından sahadan çıkarken performansları sebebiyle tepki gösterdiği öğrenildi.

Son dönemde Fenerbahçe'de aktif bir rol üstlenen Volkan Demirel, Trabzonspor ile oynanan kupa rövanşında da telefondan aldığı taktikleri kulübeye yönetmiş, bu hareketiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Son 9 maçta 1 galibiyet

Fenerbahçe, oynadığı son 9 resmi maçta sadece 1 galibiyet aldı.



Son 9 maçta 1 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertli ekibin bu maçlardaki tek galibiyeti Kayserispor'a karşı.