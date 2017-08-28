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Spor

Volkan Demirel: "Oyundan ziyade skor önemli"

"Tepkilerden dolayı çok üzüldüm" ANKARA, (DHA) Fenerbahçe takım kaptanı Volkan Demirel, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu

28 Ağustos 2017 03:22

\"Tepkilerden dolayı çok üzüldüm\"

ANKARA, (DHA)

Fenerbahçe takım kaptanı Volkan Demirel, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
Oynanan oyundan ziyade 3 puanın önemli olduğunu söyleyen Volkan, \"Üzerimizde bir baskı var, insanları mutlu edemiyoruz. İyi olmak istiyoruz. Üzerimizde kara bulut var. Kendimi katabilirim buna. Hatalı goller yedik. O galibiyeti aldıktan sonra işleri biraz daha kolaya çevirebileceğimizi düşünüyorduk. Rakip 9 kişi kaldığında bile topu ayağımıza aldığımızda hatalar yaptık. Bu tamamen galibiyete odaklanmayla ilgili. Herkes kaliteli ama bu baskı bizi geriye itiyor. İnşallah önümüzdeki haftalarda üzerine koyup gideceğiz\" diye konuştu.
\"TEPKİLERDEN DOLAYI ÇOK ÜZÜLDÜM\"
Tribünler tarafından gösterilen tepki ile ilgili konuşan deneyimli file bekçisi, \"Çok üzüldüm. 15 senedir buradayım. 500\'e yakın lig maçı oynadım. Bunları yaşadım. Bu da geçecek. Ben de kendime kızıyorum. Taraftarın protestosu normal. Ben de tribünde olsam aynı tepkiyi veririm. Bazı şanssızlıklar oluyor futbolda. İlerleyen zamanda yine olacak\" diyerek sözlerini noktaladı. 

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