Volkan D.: Mahkûmlar 'tecavüzcü geldi, buraya gönderin katili' diye bağırıyordu

Nevşehir’in Göreme beldesinde Japon turist Mai Kurkiharac’ı öldürüp tecavüz ettiği ve Hosie Teramatsu’yu da yaraladığı iddiasıyla tutuklanan, olayın gerçek failinin cinayeti itiraf etmesi üzerine serbest bırakılan 27 yaşındaki Mustafa Volkan D. cezaevinde geçirdiği 1 günü anlattı. Volkan D., “Mahkumlar ‘Tecavüzcü geldi, buraya gönderin katili’ diye bağırıyordu” dedi.

Göreme’de bir Japon turisti yaraladığı, diğer turisti de öldürdükten sonra tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan Volkan D. Cezaevinde geçirdiği bir günü anlattı.

Vatan gazetesinden Öznur Karslı’nın haberine göre, Volkan D. şunları söyledi:

“Olay günü ailece kardeşimin düğün hazırlıkları içindeydik ailece. Beni MOBESE kameralarında kırmızı Şahin otomobil gördükleri için tutukladılar. Çünkü asıl zanlı Fatih U.’nun da arabası kırmızı Şahin’miş. Emniyette de, Jandarma’da da ısrarla o saatlerde benzin istasyonunda olduğumu söyledim ama kimse dinlemedi. Cezaevinde tek kişilik hücreye kondum. Koğuşlardaki mahkûmlar ‘Tecavüzcü geldi, buraya gönderin katili’ diye bağırdılar. Gardiyanlar, askerler de aynı şekilde baktılar. Saatlerce yemek, su verilmedi. Fatih’in suçunu itiraf etmesinin ardından ikinci kez teşhise gittik. Dışarı çıktığımızda komutan ‘Gözün aydın, zanlı suçunu itiraf etti’ diyince derin bir nefes aldım. Komutanlar, gardiyanlar ‘seni suçladık, yargısız infaz yaptığımız için hakkını helal et’ dediler.”

Bir tuhaf itiraf

Tutuklanan Fatih U. ise ifadesinde şunları anlattı:

“Fotoğraf çekmekti amacım. Karşıma bisiklet kullanan 2 Japon turist çıktı. Arabadan indim, turistlerden birisine bakmak istedim. Aracı durdurup, bisiklete biraz çarptım. Fotoğraf çekip Facebook’ta yayınlayacaktım. Bana bağırmaya başladılar. Bir tanesi sopa alıp bana vurdu. Aracıma bindim uzaklaşacaktım, turistlerden biri pantolonunu sıyırınca arabanın kapısını açtım, arka koltuğa geçtik. Sonra Avanos’a kaçtım. Irmağın kenarında elimi yüzümü yıkadım. Bıçağı da Kızılırmak’a attım.”