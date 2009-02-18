Volkan Belçika Güzeli sevgilisyle sözlendi

Fenerbahçeli Volkan Demirel 7 aydır birlikte olduğu Belçika Güzeli Zeynep Kübra Sever'le sözlendi.



İspanyol, İngiliz ve Yunan takımlarının gözdesi olan milli kaleci, evlilik tarihi için transferinin netleşmesini bekliyor.



Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin file bekçisi Volkan Demirel, evlilik için ilk ciddi adımı attı. Yaklaşık 7 aydır tutkulu bir aşk yaşadığı Belçika Güzeli sevgilisi Zeynep Kübra Sever ile söz kesti.



Sevgililer, geçen hafta Volkan'ın Acarkent'teki villasında kendi aralarında söz yüzüğü taktı. İkilinin evlilik tarihini de bir an önce netleştirmek istediği ancak Volkan'ın Fenerbahçe ile sezon sonu bitecek olan sözleşmesi nedeniyle bu kararı erteledikleri öğrenildi.



Aileye yakın kaynaklardan ulaşan bilgilere göre, İngiliz takımlarından Arsenal, Middlesbrough, Tottenham, Manchester City ile Yunanistan'dan Olympiakos Volkan'la yakından ilgileniyor ancak milli kalecinin kafası karışık.



Sözlüsü de 'Avrupa' diyor



Sözlüsü de yurtdışında yaşamak istediği için Volkan transfer tekliflerine sıcak bakıyor. Ancak tercihini, çocukluk hayallerini süsleyen İspanyol kulüplerinden birinden yana kullanmak istediği konuşuluyor. Hatta Volkan'a bir İspanyol kulübünün çengel attığı ve transfer teklifi için sezon sonunu beklediği söyleniyor.



Volkan beni değil ben onu kıskanıyorum



Zeynep Kübra Sever 'Belçika Güzeli'sin. Volkan seni kıskanıyor mu?' sorusuna şu yanıtı verdi: Volkan bu durumdan hiç rahatsız değil. Ama unutmayın, Volkan'ı da tüm dünya tanıyor. Dolayısıyla o beni değil ama ben onu kıskanıyorum. Nereye gitsek kadınlar Volkan'a bakıyor.

