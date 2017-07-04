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Spor

Volkan Babacan, Beşiktaş'ı mı istiyor?

"Bonservis konusunu ben hallederim; yeter ki siz beni almak için bir hamlede bulunun"

04 Temmuz 2017 12:19

Süper Lig'in geçilen sezonunu 2'nci olarak bitiren Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'ın, Beşiktaş'a transfer olmak istediği ileri sürüldü. İddiaya göre 28 yaşındaki milli kaleci; Beşiktaşlı yöneticilere "Bonservis konusunu ben hallederim. Yeter ki siz beni almak için bir hamlede bulunun" dedi.

Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; başarılı kaleci bu isteğini sadece yöneticilere iletmedi. Babacan, Milli Takım'daki Beşiktaşlılar'a da "Gıptayla baktığım bir takımsınız. Başakşehir’de çok mutluyum, her şey yolunda ancak ama sizin stadınızdaki atmosferde ve öyle bir takımda forma giymeyi çok istiyorum, umarım gerçekleşir" dedi.

Ayrıca haberde; Milli kalecinin bu isteğinde Beşiktaş'ın direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olması ve ligde şampiyonluğun en büyük adayı olması da önemli bir etken olduğu ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın da transfere sıcak baktığı, Tolga Zengin'in satılması halinde harekete geçileceği bilgisi de yer aldı.

Volkan Babacan, geçen sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 33 lig maçında kalesinde 27 gol gördü.

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