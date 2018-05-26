Volkan Babacan aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli kalecisi Volkan Babacan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, İran, Tunus ve Rusya ile oynanacak hazırlık maçları için Riva'da kampta bulunan milli takımda Volkan Babacan'ın sakatlığının sürdüğü belirtildi.

Sağ dizindeki sakatlık düzelmeyen Volkan Babacan'ın aday kadrodan çıkartıldığı kaydedildi.

Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin ile Belçika ekibi Royal Antwerp'in file bekçisi Sinan Bolat, aday kadroya sonradan dahil edilmişti.