-Volkan antrenmanı yarım bıraktı İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki basına kapalı antrenmanda, sarı-lacivertli futbolcuların koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 3 grup halinde yapılan top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdiği, dar alanda yapılan pas organizasyonları sonrası antrenmanın çift kale maçla tamamlandığı bildirildi. Antrenman sırasında sağ üst adalesinde ağrı hisseden Volkan Demirel'in çalışmayı yarım bıraktığı açıklandı. Volkan'ın, tedavi ve çalışmalarını tesislerde sürdürdüğü, sağ kaburga bölgesindeki darbeye bağlı ağrıları nedeniyle sabah antrenmanına çıkmayan Gökhan Gönül'ün ise röntgeninin çekildiği duyuruldu. Herhangi bir kırık bulgusuna rastlanmayan Gökhan'ın tedavisine tesislerde devam edildiği kaydedildi. Bu arada, sağ kasığında zorlama bulunan Serdar Kesimal, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti bulunan Bekir İrtegün ile sağ alt adalesinde batma hisseden Emre Belözoğlu'nun ise antrenmana çıkmadığı, tedavi ve çalışmalarını tesislerde sürdürdüğü duyuruldu. Ayrıca, sol pubis kemiğinde ağrıları bulunan Semih Şentürk ile sağ arka adalesindeki zorlama nedeniyle sabah idmanına katılamayan Mehmet Topuz'un da antrenmana katılmayarak, tedavi ve çalışmalarını tesislerde sürdürdüğü açıklandı. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenman hazırlıklarını sürdürecek.