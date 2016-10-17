Voleybolda yeni sezon başlıyor

Voleybolda, 2016-2017 sezonu, hafta sonu yapılacak maçlarla başlıyor. Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde ilk hafta maçları 22-23 Ekim'de oynanacak.
Efeler Ligi'nde ilk hafta maçları 22 Ekim Cumartesi günü yapılırken, Vestel Venus Sultanlar Ligi 23 Ekim Pazar günü 4 maçla start alacak.
Manila'da yarın başlayacak Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek takımlardan Eczacıbaşı VitrA, 27 Ekim Perşembe, VakıfBank ise 2 Kasım Çarşamba günü ilk hafta maçlarını oynayacak.
Erkekler ve kadınlarda ilk hafta programı
Efeler Ligi
22 Ekim Cumartesi
13.00 Maliye Milli Piyango-Fenerbahçe
14.30 Tokat Belediye Plevne-İnegöl Belediyespor
15.00 Ziraat Bankası-Arkas Spor
16.00 Afyon Belediyespor-Şanlıurfa Memleket Spor
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş
17.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta
Vestel Venus Sultanlar Ligi
23 Ekim Pazar
14.00 Halkbank-Manisa Seramiksan
15.00 Trabzon İdmanocağı-Beşiktaş
17.00 Fenerbahçe-Sarıyer Belediyespor
17.00 Çanakkale Belediyespor-Nilüfer Belediyespor
27 Ekim Perşembe
17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA
2 Kasım Çarşamba
17.30 VakıfBank-Galatasaray.