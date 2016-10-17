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Spor

Voleybolda yeni sezon başlıyor

Kadınlarda sezonun şampiyonu VakıfBank, Galatasaray ile karşı karşıya gelecek

17 Ekim 2016 16:12

Voleybolda, 2016-2017 sezonu, hafta sonu yapılacak maçlarla başlıyor. Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde ilk hafta maçları 22-23 Ekim'de oynanacak.

Efeler Ligi'nde ilk hafta maçları 22 Ekim Cumartesi günü yapılırken, Vestel Venus Sultanlar Ligi 23 Ekim Pazar günü 4 maçla start alacak.

Manila'da yarın başlayacak Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek takımlardan Eczacıbaşı VitrA, 27 Ekim Perşembe, VakıfBank ise 2 Kasım Çarşamba günü ilk hafta maçlarını oynayacak.

 

Erkekler ve kadınlarda ilk hafta programı

 

Efeler Ligi 

22 Ekim Cumartesi

13.00 Maliye Milli Piyango-Fenerbahçe
14.30 Tokat Belediye Plevne-İnegöl Belediyespor
15.00 Ziraat Bankası-Arkas Spor
16.00 Afyon Belediyespor-Şanlıurfa Memleket Spor
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş
17.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta  


Vestel Venus Sultanlar Ligi

23 Ekim Pazar

14.00 Halkbank-Manisa Seramiksan
15.00 Trabzon İdmanocağı-Beşiktaş
17.00 Fenerbahçe-Sarıyer Belediyespor
17.00 Çanakkale Belediyespor-Nilüfer Belediyespor

27 Ekim Perşembe

17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA

2 Kasım Çarşamba

17.30 VakıfBank-Galatasaray.

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