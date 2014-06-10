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Spor

Voleybolda yabancı kontenjanı belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu, 2014-2015 sezonundan itibaren 12 kişilik müsabaka kadrosunda en fazla 3 yabancı oyuncu bulundurabileceğini açıkladı

10 Haziran 2014 22:12

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Voleybol Ligi kulüplerinin 12 kişilik müsabaka kadrosunda ve aynı anda oyunda en fazla 3 yabancı oyuncu bulundurabileceği ifade edildi.

 

Avrupa'da sınırsız yabancıya izin

 

Acıbadem Voleybol Ligi takımlarının Avrupa kupalarında oynatmak üzere kadrolarında diledikleri sayıda yabancı oyuncuya yer verebilecekleri ancak Türkiye liginde belirlenen sayıyı aşamayacakları belirtildi.

Ayrıca 2. lig kulüplerinin 12 kişilik müsabaka kadrosunda ve aynı anda sahada 2 yabancı uyruklu sporcu bulundurabileceği, 3. lig ekiplerinin ise yabancı voleybolcu oynatamayacakları kaydedildi.

 

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