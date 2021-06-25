Voleybolda temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Türkiye'yi kadınlar ve erkekler kategorisinde 2022 CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda temsil edecek takımların rakipleri, Lüksemburg'da gerçekleşen kura çekiminde belli oldu.

CEV Kupası erkekler kategorisinde Arkas Spor, 32'li Finaller Turu'nda Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nden gelecek takım ile karşılaşacak. CEV Kupası'ndaki diğer bir Türk temsilcisi Spor Toto ise 16'lı Finaller Turu'nda Arkas Spor'un oynayacağı eşleşmeden gelecek takım ile Galatasaray HDI Sigorta'da 16'lı Finaller Turu'nda SWD powervolleys Düren'in oynayacağı eşleşmeden gelecek takım ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı'na rakip

CEV Kupası kadınlar kategorisindeki temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit'in 16'lı Finaller Turu'ndaki rakibi Sırbistan'ın Zeleznicar Lajkovac takımı oldu. CEV Challenge Kupası kadınlar kategorisinde ise Nilüfer Belediye ise 16'lı Finaller Turu'nda SOK Mostar-TK Kaunas VDU eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Balkan Kupası erkekler kategorisindeki Halkbank şampiyon olması halinde CEV Challenge Kupası 32'li Finaller Turu'nda Bulgaristan'dan Marek Union-Ivkoni Dupnitsa takımı ile eşleşecek.

Kadınlar kategorisindeki Aydın BBSK ise şampiyon olması halinde CEV Challenge Kupası 32'li Finaller Turu'nda Norveç'in Tromsø takımı ile eşleşecek.