-VOLEYBOLDA HEYECAN BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligi'nde 2010-2011 sezonu, bu hafta sonu yapılacak maçlarla başlıyor. İki devreli lig usulüne göre yapılacak ligde, geçen sezon 1. Lig'i ilk 10'da bitiren takımlar ve 2. Lig'den 1. Lig'e çıkan 2 takım olmak üzere toplam 12 takım mücadele edecek. 1. devre 16 Ekim-26 Aralık 2010, 2. devre ise 8 Ocak-20 Mart 2011 tarihleri arasında oynanacak. Bu 2 devre sonunda ilk etap tamamlanmış olacak. İlk etap sonunda ilk 8 sırayı alan takımlar, Play-Off etabına katılacak. Bu etapta takımlar (8-1), (5-4), (7-2), (6-3) şeklinde eşleşerek eleme usulüne göre karşılaşacak. Play-Off sonucunda lig şampiyonu belli olacak ve elenen takımlar ise ilk etaptaki yerine dönecek. 1. Etap müsabakaları sonunda son iki sırayı alan yani 11 ve 12. olan 2 takım 2. Lig'e düşecek. Ayrıca Play-Off etabı sonunda lig şampiyonu olan takım Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Öte yandan, Türkiye Kupası Şampiyonu takım ise Avrupa Voleybol Konfederasyonu Kupası'na (CEV Cup) katılacak. Birden çok kupaya katılma hakkı kazanan takım, en büyük kupa hangisiyse ona gidecek. Bu yıl yine 3-0 ve 3–1 biten maçlarda galip gelen takıma 3 puan verilirken, mağlup olan takım puan alamayacak. 3–2 biten maçlarda ise galip gelen takıma 2, yenilen takıma 1 puan verilecek. Hükmen mağlubiyetlerde toplam puandan 1 puan düşürülecek. Hükmen galibiyet alan takımın toplam puanına 3 puan eklenecek. Puanların eşitliği halinde, set averajına bakılacak. Eşitlik bozulmazsa, sayı averajı uygulanacak. Eşitlik yine bozulmadığı takdirde her iki takımın kendi aralarında yaptıkları müsabakalardaki puan, set ve sayı averajına sırayla bakılarak sonuca gidilecek. Aroma Erkekler Birinci Ligi'nde ilk haftanın programı şöyle: -16 EKİM CUMARTESİ- 14.00 Torul Gençlik-Maliye Milli Piyango (Gümüşhane Torul) 16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Çankaya Belediyesi ANKA Spor (Haldun Alagaş) 17.30 Halkbank-MEF Okulları (TVF Başkent) -17 EKİM PAZAR- 15.00 TOFAŞ-Fenerbahçe (Bursa Atatürk) 15.00 Beşiktaş-Arkas Spor (TVF Başkent) 17.30 Ziraat Bankası-Galatasaray (TVF Başkent)