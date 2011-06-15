-VOLEYBOLDA "TAVAN PUAN SİSTEMİ" GELİYOR ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık, çok tartışılan ''yabancı oyuncuda 2+1 sınırlaması'' konusunda geri adım atmadı ama alternatif bir öneri getirdi. Karabıyık, 13 Haziran Pazartesi günü Birinci Lig kulüplerinin yöneticileriyle yapılan toplantıda, yabancı oyuncu sınırlaması konusunda ''Tavan Puan Sistemi'' adı altında alternatif bir uygulama gündeme getirdiklerini söyledi. TVF Başkanı Karabıyık, bu uygulamanın tüm kulüplere çok ilginç geldiğini belirterek, ''Bu sistemle ligdeki yabancı oyuncu bulundurma sınırı tamamen kaldırılabilecek. Baştan, bunun Genel Kurul kararıyla olmasını da önerdim. Ligde yer alan tüm kulüplere belli bir tavan puan verilecek. Transfer edecekleri her bir oyuncunun da belli bir puanı olacak ve kulüpler bu tavan puanı hiçbir surette aşamayacaklar. Sınır içinde istedikleri kadar yabancı oyuncu alabilecek, oynatabilecekler'' diye konuştu. Sistemi örnek rakamlarla açıklayan Karabıyık, şöyle devam etti: ''Diyelim ki kulüplere 50 tavan puanı verdik. Sistemin işleyebilmesi için sporcu nitelikleri sezon öncesinde belirlenmiş olacak. Bu puana göre, kulüplerimiz tümü farazi olan şu puanlamayı kadro belirlemek için kullanabilecekler: Yabancı uyruklu oyuncu 9 puan, (A) Milli Takım oyuncusu 6-8 puan (en yakın geçmişte kadroya girmiş oyuncu), (A) Milli Takım'da oynamış oyuncu 4-6 puan (en son 1 sene önce kadroya girmiş oyuncu), diğer oyuncular 3 puan, Genç Milli Takım oyuncusu 2 puan (en yakın geçmişte kadroya girmiş oyuncu) ve Yıldız Milli Takım oyuncusu 1 puan (son kadroya girmiş oyuncu).'' Karabıyık, toplantıya katılan tüm kulüplerin bu uygulamaya sıcak baktığını ve bununla ilgili kurulacak komisyona temsilci vermek istediğini dile getirdi.