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Spor

Voleybolcuların rakipleri belli oldu

Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde Fransa, Belçika ve Hollanda ile aynı grupta yer alıyor

16 Kasım 2016 13:01

Türkiye A Erkek Voleybol Milli Takımı'nın 2017 CEV Avrupa Şampiyonası Finalleri'ndeki rakipleri belli oldu.

Polonya'nın Krakow kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda Türkiye Voleybol Milli Takımı, D Grubu'nda Fransa, Belçika ve Hollanda ile eşleşti. A Erkek Voleybol Milli Takımı, grup maçlarını Katowice şehrinde oynayacak.
 
Polonya'nın Gdansk, Szczecin, Krakow ve Katowice şehirlerinde 23 Ağustos - 3 Eylül 2017 tarihleri arasında oynanacak olan 2017 CEV A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri’nde gruplar şöyle oluştu:
 
A Grubu (Gdansk) 

Polonya, Sırbistan, Finlandiya, Estonya
 
B Grubu (Szczecin) 

İtalya, Almanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti
 
C Grubu (Krakow) 

Rusya, Bulgaristan, Slovenya, İspanya
 
D Grubu (Katowice)

Fransa, Belçika, Hollanda, Türkiye.

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