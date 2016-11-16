Voleybolcuların rakipleri belli oldu

Türkiye A Erkek Voleybol Milli Takımı'nın 2017 CEV Avrupa Şampiyonası Finalleri'ndeki rakipleri belli oldu.

Polonya'nın Krakow kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda Türkiye Voleybol Milli Takımı, D Grubu'nda Fransa, Belçika ve Hollanda ile eşleşti. A Erkek Voleybol Milli Takımı, grup maçlarını Katowice şehrinde oynayacak.



Polonya'nın Gdansk, Szczecin, Krakow ve Katowice şehirlerinde 23 Ağustos - 3 Eylül 2017 tarihleri arasında oynanacak olan 2017 CEV A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri’nde gruplar şöyle oluştu:



A Grubu (Gdansk)



Polonya, Sırbistan, Finlandiya, Estonya



B Grubu (Szczecin)



İtalya, Almanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti



C Grubu (Krakow)



Rusya, Bulgaristan, Slovenya, İspanya



D Grubu (Katowice)



Fransa, Belçika, Hollanda, Türkiye.