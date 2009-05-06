Voleybol takımı 'şort giyiyorlar' diye mi kapandı



AKP’li Belediye Başkanı Serdar Kalaycı’nın kapattığı Meram Belediyesi Bayan Voleybol Takımı, Konya’da tartışmalara neden oldu. Sporcular ve aileleri başkanın, maçlarda şort giyilmesini eleştirerek takımı kapattığını öne sürerken başkan Kalaycı, kapatma gerekçesinin ekonomik olduğunu söyledi.



Meram Belediyesi Bayan Voleybol Takımları’nın kapatılmasıyla ilgili açıklama yapan antrenör Fatoş Altaş, 3 yıldır belediyede antrenörlük yaptığını ve değişik yaş gruplarında dört ayrı takımları olduğunu söyledi. Takımın başına geldiği zaman, kulüp başkanı ve yöneticilerin Konya’nın imajını değiştirmek için voleybola önem vereceklerini belirttiğini ifade eden Fatoş Altaş, bu yüzden geçen yıl ‘Büyük Bayanlar’ takımını kurduklarının altını çizdi. 3’üncü ligde mücadele ettiklerini belirten Altaş, ligin Mart ayında sona erdiğini ve önümüzdeki sezonun planlarını yapmaya başladıklarını, ayrıca Genç Bayanlar yaş grubunda da Konya Şampiyonu olup gruplara girmeye hak kazandıklarını belirterek, “Gruplarda eğer birinci olursak yarı finale yükselecektik. Bunun için, 1- 3 Mayıs tarihleri arasında Aksaray’da yapılacakgrup maçları için çok sıkı çalıştık” dedi.





Fatoş Altaş, Aksaray’a yapılacak grup maçları öncesi 28 Nisan Salı günü Meram Belediye Başkan Vekili Ahmet Şaban Okka ile bir görüşme yaptıklarını belirtti. Kız takımı oldukları için kapatıldıklarının kendilerine söylendiğini belirten antrenör Fatoş Altaş şöyle konuştu:

“Çocuklarımız Aksaray’daki gruplara kendi imkanlarıyla gitmeyi kabul etmişlerdi. Bu durumu başkan vekiline aktardık. Kendisi de bize şampiyon olacaksak bize sonuna kadar destek olacaklarını ve bizi grup maçlarına göndereceklerini belirtti. Biz de şampiyonluk sözü verdik. Kabul ettiler. 30 Nisan Perşembe günü de takımın kapatıldığı haberini aldık. Bunun üzerine Başkan Yardımcısı Ali Uysal ile görüştük. O da bize kız takımı olduğumuz için kapattıklarını ve kendi imkanlarımızla da olsa gitmememiz gerektiğini yoksa engelleyeceklerini söyledi. Takımımızda 80 sporcumuz var. Bu haberi duyunca hepsi şoke oldu.”





3’üncü lig takımı dışındaki yaş grupları, yıldızlar ve gençler kategorisindeki takımların kulübe fazla maddi külfet sağlamadığını ifade eden Altaş, “Bu 3 kategorinin maçları Konya’da yapılıyor. Takım il şampiyonu olursa, grup, yarı final ve final maçları dışarıda yapılıyor. 3’üncü Lig takımının masraflarının belirli bölümünü de federasyon karşılıyor” dedi.





ÇOCUKLARIN ŞORT VE TAYT GİYMESİ BÜYÜK SORUN OLMUŞ



Voleybol takımında forma giyen bir sporcunun velisi muhasebeci Neslihan Ceylan ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi:



“Başkan Vekili Ahmet Şaban Okka ile yapılan görüşmeye ben de katılmıştım. Bizi çok sıcak karşıladılar. ‘Şampiyon olacaksanız, arkanızdayız, turnuvaya göndereceğiz’ dediler. Çocuklarımız şampiyon olacağına söz verdi. Sevinerek oradan çıktık. Perşembe günü de bize takımın kapatıldığını söylendi. Başkan Yardımcısı Ali Uysal ile makamında görüştük. ‘Kız takımını başkanın talimatıyla kapattık’ dedi. Çocukların şort ve tayt giymesinden dolayı büyük sorun olduğunu düşünüyorum.”



GENÇ SPORCULAR ÇOK ÜZGÜN



Genç Bayanlar Takımı oyuncusu ve lise 4 öğrencisi Havva Nur Tenekeci, okulundan sonra antremanlara katıldığını, 4 yıldır voleybolla uğraştığını ve takımının kapatılmasından dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. Hayalinin milli takımda oynayan Neslihan gibi bir oyuncu olmak olduğunu belirten Tenekeci, “Ama bu şekilde engellerle biraz zor” dedi. Bir diğer sporcu Merve Polat ise takımlarına emek harcadıklarını ve bunun karşılığını alamadıkları belirtirken, Fatma Altuner adlı sporcu da “Meram Belediyesi’nin voleybol takımını kapatacağını hiç düşünememiştim. Çok üzgünüm” dedi.



TASARRUF İÇİN KAPATTIK



29 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Meram Belediye Başkanlığı görevine seçilen Serdar Kalaycı’da yaptığı açıklamada ekonomik sebeplerden dolayı takımı kapattıklarını belirtti. Belediyeciliğin asli işlerini yapamazken spora para ayıramayacaklarını söyleyen Başkan Kalaycı, “Belediye spor kulübünde çok sayıda branşta 4500 lisanslı sporcu var” dedi.