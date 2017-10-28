Voleybol derbisinde kazanan Fenerbahçe

Fenerbahçe - Beşiktaş: 3-0

İSTANBUL, (DHA)

Kadınlar Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde Fenerbahçe, Beşiktaş\'ı 25-20, 25-19 ve 25-15\'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 4\'üncü maçında 4\'üncü galibiyetine ulaşan Sarı Melekler, liderliğini sürdürdü.

Metro Enerji Salonu\'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe, etkili oyunuyla ilk seti 25-20 kazandı.

2\'nci sete Beşiktaş etkili başlasa da, daha sonra oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertliler, bu seti de 25-19 önde tamamladı.

Son sette siyah-beyazlı ekibin iyice oyundan düşmesiyle rahatlayan Fenerbahçe, bu seti ise 25-15 kazanarak, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

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