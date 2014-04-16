Baba Hakkı anılıyor: Vodina’dan Beşiktaş’a bir efsanenin hikâyesi

T24

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde hem futbolcu hem teknik direktör hem de başkan olarak görev yapan "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, ölümünün 25. yıl dönümünde 16 Nisan Çarşamba günü kabri başında anılacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, anma töreninin saat 11.00'de, Yeten'in Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılacağı bildirildi. Tören için saat 10.00'da Akaretler'deki kulüp binası önünden servis kaldırılacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, "Ömrünü Beşiktaş'a adamış, kulübümüze hem futbolcu hem teknik direktör hem de başkan olarak maddi manevi birçok katkı sağlamış, nesiller boyu Beşiktaşlı olmanın ne demek olduğunu ondan öğrendiğimiz 'Baba' Hakkı Yeten'i ölümünün 25. yılında saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyoruz" denildi.

Vodina’dan Beşiktaş’a

1910 yılında o dönem Osmanlı toprağı olan Vodina’da doğan Hakkı Yeten, 1 yaşında iken eli kulağındaki Balkan Savaşı’ndan kaçarak ailesi ile birlikte İstanbul'da Beşiktaş semtine yerleşti.

Babası Binbaşı Mahmut Nedim Bey, 1914'de I. Dünya Savaşı'nda şehit olunca o da asker olmaya karar verdi. 5 kardeşiyle birlikte yaşam savaşı veren Hakkı Yeten, Halıcıoğlu Askeri Lisesi’ne yazıldı. Bu dönemde Karagümrük'te futbola başladı.

Sandalla geldi, 6 gol attı

Karagümrük'te oynadığı dönemde; Bozkurt Kulübü, Karagümrükle bir maç yapma konusunda anlaşmıştı. Bozkurt takımı devrin kuvvetli kulüplerinin futbolcularıyla takviye edilmişti. Rakip kaleyi zamanın meşhur kalecilerinden; Harbiyeli Paşa Sırrı koruyordu. Maç Halıcıoğlu Sahası'nda yapılacaktı. Maç günü takımlar karşılıklı dizildiği zaman, Baba Hakkı'nın orada olmadığı fark edildi.

Maç başladıktan az sonra Hakkı Yeten, Balat istikametinden gelen bir sandal içinde göründü. Taraftarlar oyunu bırakmış sevinçle ona doğru koşmaya başladı. Maça geç kaldığını anlamış olacak ki; sandalda soyunuyordu. O sahile çıktı, idareciler da takım kaptanı Sebahattin’e geldiğini haber verdi. Fakat kaptan, Hakkı'nın geç kalmasına kızarak oyuna sokmadı. Maçın ikinci yarısında Hakkı'nın oynaması için idareciler, Sabahattin'i ikna ettiler. Kaptan da verdiği cezayı yeterli görerek Hakkı Yeten'i oyuna dahil etti. O gün yarım devre oynayan Hakkı Yeten, Bozkurt takımına 6 gol attı. Maç başladıktan az sonra Hakkı Yeten, Balat istikametinden gelen bir sandal içinde göründü. Taraftarlar oyunu bırakmış sevinçle ona doğru koşmaya başladı. Maça geç kaldığını anlamış olacak ki; sandalda soyunuyordu. O sahile çıktı, idareciler da takım kaptanı Sebahattin’e geldiğini haber verdi. Fakat kaptan, Hakkı'nın geç kalmasına kızarak oyuna sokmadı. Maçın ikinci yarısında Hakkı'nın oynaması için idareciler, Sabahattin'i ikna ettiler. Kaptan da verdiği cezayı yeterli görerek Hakkı Yeten'i oyuna dahil etti. O gün yarım devre oynayan Hakkı Yeten, Bozkurt takımına 6 gol attı.

‘Dönüş biletinizi yırtarım, İstanbul’a yürürsünüz’

1931 yılında Hakkı Karagümrük'te oynarken Şeref Bey, Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel'den daha atik davranarak Hakkı Yeten’i Beşiktaş'a transfer etti.

“Baba Hakkı”nın otoriter yapısı ve takım üzerindeki ağırlığı üzerine anlatılanlardan birine örnek olarak; kırmızı kart gören futbolcunun önce Hakkı Yeten’e dönerek, "Çıkayım mı?" diye sorması ve o "Evet" deyince çıkması gösterilir. Hakkı Yeten’in takım üzerindeki ağırlığına gösterilen bir başka örnek ise, Harp Okulu ile Ankara'da oynanan ve ilk yarısı 3-0 yenik kapanan maçın devre arasında soyunma odasında "Dönüş biletlerinizi yırtarım, yürüyerek İstanbul'a dönersiniz"” demesi ve maçın ikinci yarısında Beşiktaş'ın 6 gol atarak maçı 6-3 kazanmasıdır.

‘Arkadaşlarına söyle maça asılsın, böyle maç olmaz’

Ne kadar güçlü bir ruha sahip olduğuna ve sportmenliğine örnek olarak anlatılan başka bir olay ise şu şekildedir; Fenerbahçe ile Şeref Stadı'nın çamurlu zemininde oynanan maçta Beşiktaş 2 farklı skorla önde gitmektedir. Maçın ortasında Beşiktaş atakları art arda devam ederken orta sahada Fenerbahçe kaptanının yanına gelen Hakkı Yeten şöyle der: "Arkadaşlarına söyle biraz maça asılsınlar bu maçın zevki böyle çıkmaz.”

Baklava dilimli süveter unutulmadı

Hakkı Yeten denince akla gelen ilk akla gelenlerden birisi de hasta çıktığı bir maçta, beyaz trikonun üzerine baklava dilimli bir süveter giymesidir. Hakemin süveterini çıkarmasını istemesi üzerine Hakkı Yeten, "Hocam biraz hastayım" der ve karşısındakine kabulden başka seçenek bırakmaz. Beşiktaş bu olaydan yıllar sonra, 2009-2010 sezonunda baklava dilimi desenli bir forma dizaynıyla oynayarak, ölümünün 20. yılında Hakkı Yeten’e saygı duruşunda bulunacaktır.

Islıklandığı gün futbolu bırakma kararı aldı

Hakkı Yeten, Beşiktaş forvetinde özellikle sağ açık olarak yer aldı. Takım üzerindeki hâkimiyeti ve teknik kapasitesiyle kısa sürede kaptan oldu. Özellikle disipline verdiği önem nedeniyle kısa süre içinde “Baba” lakabını aldı. Saha dışında da tam bir beyefendi olan Hakkı Yeten, güçlü yapısıyla rakip oyuncularla ikili mücadelelerde kollarını açar ve karşı takım oyuncusu önüne geçemezdi. 17 yıl boyunca Beşiktaş formasını giydi ve bu dönemde takım kaptanlığı yaptı.

439 maçta 382 gol atan, 7 şampiyonluk kazandıran Hakkı Yeten 1948′de İnönü Stadı’nın açılış maçında ıslıklandığını duyunca iki elini beline koydu ve taraftarına son kez baktı. Ertesi gün futbolu bıraktığını açıklamıştı.

Hakkı Yeten’den Süleyman Seba’ya geçen miras

Hakkı Yeten, futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş’tan kopmadı. Üç kez Beşiktaş’ın başkanlığını yapan Hakkı Yeten’in kurduğu kadın voleybol takımı ilk yılında şampiyon olarak kurucusunun başını öne eğdirmedi. Ömrünün sonuna kadar taraftarlarla birlikte tribünde maç izleyen Hakkı Yeten’in o zamanki Beşiktaş Başkanı Süleyman Seba’yı alnından öptüğü fotoğraf, Beşiktaş’ı simgeleyen bir görüntü olarak her evin odasına asıldı.

16 Nisan 1989 tarihinin akşamüstünde Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün telefonları acı acı çalmaya başladı. Avize kaldırıldığındaysa acı haber duyuldu. 79 yıl boyunca lekesiz ve tertemiz yaşamış Hakkı Yeten hayatını kaybetmişti. Beşiktaş Jimnastik kulübü ilk Onursal Başkanı “Baba” Hakkı Yeten, duruşuyla yarının “Baba Hakkı”larına örnek olmaya devam ediyor.