Vodafone Türkiye'den ‘Dünya Saati'ne destek

İstanbul, 22 Mart (DHA) - İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla 24 Mart’ta düzenlenecek Dünya Saati etkinliğinde bu yıl Vodafone Plaza ve Küçükyalı Dijital Operasyon Merkezi’nde ışıklar bir saatliğine söndürülecek.

Daha iyi bir gelecek için iletişim teknolojileriyle Türkiye’de herkese ilham vermeyi hedefleyen Vodafone, iklim değişikliği ile tehdit altında olan biyolojik çeşitliliğe dikkat çekmek amacıyla Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) öncülüğünde düzenlenen ve 187 ülkede üç binden fazla kurumun ışıklarını kapatarak katılacağı Dünya Saati etkinliğine bu yıl dördüncü kez destek verecek.

Dünya Saati’ne destek vermek için İstanbul\'da Dolmabahçe Sarayı, Paris\'te Eyfel Kulesi, Roma\'da Kolezyum, New York\'ta Empire State Binası ve Londra\'da Big Ben gibi, kentlerin sembolleri arasında yer alan birçok yapı da bir saatliğine ışıklarını kapatıyor.

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin her geçen gün artarak hissedildiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Vodafone Türkiye olarak, daha iyi bir bugün yaşamaları ve daha iyi bir yarın inşa etmeleri için herkesi birbirine bağlıyoruz. Vodafone Grubu’nun ‘Sürdürülebilir İş’ stratejisini yol haritamız kabul ediyor ve sürdürülebilirlik plan ve hedeflerimizi bu strateji odağında geliştiriyoruz. Sürdürülebilirlik konusunda atılacak en temel adımın, farkındalık yaratmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu kapsamda, dört yıldır Dünya Saati etkinliğine destek veriyoruz. Operasyonlarımızı doğal kaynaklara ve insana saygılı olarak yürütmeye devam edeceğiz.\"

Vodafone Türkiye’den bir yılda dört milyon lirayı aşkın enerji tasarrufu

Vodafone Türkiye’nin kısa süre önce yayımlanan 7. Sürdürülebilirlik Raporu’na göre şirket 2016-17 mali yılında ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi çalışmalarıyla toplam 1.35 milyon kWh tasarruf sağlayarak 600 evin bir yıllık elektrik ihtiyacı kadar tasarruf elde etti.

Raporda ayrıca e-faturayı tercih eden faturalı Vodafone’ların mobilde yüzde 86’ya, sabitte yüzde 31’e yükseldiği vurgulanırken, atık faturalar ve e-fatura uygulamaları sayesinde toplam 1.67 milyon ton kağıt kullanımının önüne geçilerek yaklaşık 28 bin 515 ağacın kesilmesinin önlendiği belirtildi. (Fotoğraflı)