Vodafone Türkiye'nin yeni CEO'su Engin Aksoy oldu

Vodafone Türkiye CEO’su olarak Engin Aksoy atandı. Engin Aksoy görevi Alex Froment Curtil’den 1 Şubat 2021 itibariyle devralacak.

Vodafone Türkiye’ye 2008 yılında katılan Engin Aksoy, 2017’den bu yana Vodafone Türkiye Bireysel İş Birimi’nden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Daha önce Coca-Cola İçecek, Michelin ve Nike’da da üst düzey görevler üstlenen Aksoy, İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu ve Oxford Business College Pazarlama alanında yüksek lisans derecesi sahibi.