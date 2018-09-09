Vodafone Park'ta gülen taraf Beşiktaş

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de verilen milli maç arasında düzenlenen hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Altınordu'yla karşılaştı. Siyah-beyazlılar Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.
24. dakikada Alvaro Negredo'nun golüyle öne geçen Beşiktaş, 44'te Güven Yalçın'la farkı ikiye çıkardı. Altınordu'nun tek golünü ise 59. dakikada Serdar Deliktaş kaydetti.
Siyah beyazlılarda yeni transfer Loris Karius 90 dakika sahada kalırken, sakatlığı sona eren Atiba Huthchinson ve ismi Galatasaray'la anılan Vagner Love maça ilk 11'de çıktı.