Vodafone Park'a "Yılın Projesi" ödülü

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Resmi açılışının gerçekleştirildiği Nisan 2016\'dan bu yana hem Türkiye\'de hem de dünyada sıkça adından söz ettiren Vodafone Park\'a bir ödül daha geldi.

Barselona\'da düzenlenen \"The Stadium Business Design & Development Awards 2017\" organizasyonu kapsamında dünya çapındaki birçok önemli yapıyı geride bırakan Vodafone Park Stadı \"Yılın Projesi\" ödülüne layık görüldü.

Dünyanın en önemli spor komplekslerinin farklı özellikleriyle değerlendirildiği \"The Stadium Business Design & Development Awards 2017\" organizasyonu kapsamında \"Yılın Projesi\" ödülünün sahibi olan Vodafone Park, küresel spor kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.

Benzersiz atmosferi ve taraftarların coşkusuyla, uluslararası karşılaşmalarda da rakip takımların ve Avrupa medyasının sıkça gündeme taşıdığı Vodafone Park; akıllı stat özellikleri, kullanılan teknolojiler,kulübün özverisi, finansal başarısı, mimari özellikler, çok amaçlı kullanım, içinde bulunduğu çevreye uyum ile yapım ve açılış aşamasındaki tanıtım çalışmalarını kapsayan farklı kriterlerle, \"Yılın Projesi\" ödülüne layık görüldü.

BİR ÇOK ÖNEMLİ PROJEYİ GERİDE BIRAKTI

Vodafone Park final aşamasında; Kopenhag Royal Arena, Atlanta Mercedes-Benz Stadium, Madrid Wanda Metropolitano, Las Vegas T-Mobile Arena, Anfield The Main Stand ve Minneapolis U.S. Bank Stadium gibi dev rakipleri geride bırakmayı başardı. 28 Kasım\'da Barselona\'da gerçekleştirilen organizasyonda ödülü, Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu aldı.