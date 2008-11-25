Vodafone Live! ile Facebook'a erişim mümkün

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, fotoğraf ve video paylaşmalarına olanak sağlayan Facebook'a artık Vodafone live! ile cep telefonundan da bağlanılabilecek.



Vodafone, kullanıcılara, çektikleri fotoğrafları MMS olarak göndererek Facebook'taki hesaplarına aktarma imkanı sunarken, cep telefonundan Facebook'a erişmek için internet üzerinde kullanılan e-posta adresi ve şifreyle giriş yapılacak.



Karikatürist Selçuk Erdem'in numara taşınabilirliği konusunda çizdiği karikatürler de Vodafone live! üzerinden ücretsiz indirilebilecek.