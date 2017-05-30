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Spor

Vodafone Arena'da şampiyonluğu kutlamak taraftara pahalıya mâl olacak

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Beşiktaş, Osmanlıspor ile karşılaşacak

30 Mayıs 2017 22:44

Spor Toto Süper Lig’de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Beşiktaş, Osmanlıspor maçında taraftarı ile buluşacak. Vodafone Arena'da oynanacak olan maçın bilet fiyatlarını açıklayan Beşiktaş yönetimi, eski biletlere göre zamlı bir tarife uyguladı.

İşte Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden yaptığı bilet fiyatları:

“Kategori 1: 450TL

Kategori 2: 400TL

Kategori 3: 350TL

Kategori 4: 325TL

Kategori 5: 300TL

Kategori 6: 275TL

Kategori 7: 160TL

Kategori 8: 150TL

VIP: 950TL

1903 A-E BLOK: 950TL

1903 B – D BLOK: 1.050TL

1903 C BLOK: 1.100TL”

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